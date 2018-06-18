Apple добавит в iOS 12 новую функцию для спасения жизни

Вскоре в США операционная система iOS 12 будет автоматически делиться местоположением iPhone во время звонков на 911.

Новая функция направлена ​​на сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, пишет The Verge.

Apple отмечает, что примерно 80 процентов экстренных вызовов в Соединенных Штатах теперь делаются с мобильных устройств, однако "устаревшая" инфраструктура затрудняет оперативное реагирование на подобные звонки.

Это изменение в iOS 12 основывается на системе Apple HELO, запущенной в 2015 году, и будет интегрировано с уже существующим программным обеспечением с помощью аварийной технологии RapidSOS.

Операционная система iOS 12 была представлена на конференции для разработчиков WWDC 2018 в начале июня 2018. Обновление до iOS 12 получат все устройства, выпущенные начиная с 2013 года.

Как обещают в Apple, теперь смартфон будет предугадывать, что пользователь, например, сейчас будет активно скролить странички, и повышать производительность процессора, снижая ее после для экономии батареи.

Кроме того, компания стремится к тому, чтобы сделать своего ассистента Siri полезнее в бытовых задачах, научиться предугадывать потребности пользователя и замкнуть его на собственной экосистеме, чтобы все свои запросы он решал через Siri, а не через сторонние приложения.