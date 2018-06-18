Apple добавит в iOS 12 новую функцию для спасения жизни

Вскоре в США операционная система iOS 12 будет автоматически делиться местоположением iPhone во время звонков на 911.
Новая функция направлена на сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, пишет The Verge.
Apple отмечает, что примерно 80 процентов экстренных вызовов в Соединенных Штатах теперь делаются с мобильных устройств, однако "устаревшая" инфраструктура затрудняет оперативное реагирование на подобные звонки.
Это изменение в iOS 12 основывается на системе Apple HELO, запущенной в 2015 году, и будет интегрировано с уже существующим программным обеспечением с помощью аварийной технологии RapidSOS.
Операционная система iOS 12 была представлена на конференции для разработчиков WWDC 2018 в начале июня 2018. Обновление до iOS 12 получат все устройства, выпущенные начиная с 2013 года.
Как обещают в Apple, теперь смартфон будет предугадывать, что пользователь, например, сейчас будет активно скролить странички, и повышать производительность процессора, снижая ее после для экономии батареи.
Кроме того, компания стремится к тому, чтобы сделать своего ассистента Siri полезнее в бытовых задачах, научиться предугадывать потребности пользователя и замкнуть его на собственной экосистеме, чтобы все свои запросы он решал через Siri, а не через сторонние приложения.
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