Android-приложение российского Сбербанка стало считать Telegram вирусом

Российские владельцы смартфонов и планшетов на Android испытывают сложности с использованием сервиса Сбербанк Онлайн.

Сервис онлайн-банкинга Сбербанка объявляет Telegram вирусом и настаивает на его удалении, что приводит к зависанию гаджета, сообщает блог о мобильный операторах "Тарифкин".

При попытке входа в систему или совершении платежей, онлайн-банкинг высвечивает предупреждение "Если не удалить вирусы, то выполнение операций может потребовать подтверждения в контактном центре банка". Ниже указывается "вредоносная" программа – org.telegram.messenger.

Приложение предлагает удалить Telegram, а в случае нажатия на отмену предложение появляется снова. Чтобы избавиться от цикличного зависания, необходимо свернуть все приложения. Интересно, что предупреждение выводится не каждый раз, а случайным образом.

В одном из комментариев сотрудников Сбербанка говорится, что встроенный в онлайн-клиент антивирус в редких случаях может идентифицировать мессенджеры и прочие приложения с расширенными правами как вирусные тела. Представители банка "выразили надежду", что в скором времени появится обновление, в котором будет исправлен этот неприятный момент.

Тем не менее, удалось выяснить, что банк знал об этой ошибке еще в начале июня, но соответствующее обновление так и не появилось.

Ранее НВ сообщало, что компания Telegram направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу "на решение властей России о блокировке мессенджера". По словам юристов, "в результате ограничения доступа к Telegram, возможность свободно распространять и получать информацию может потерять не только заявитель, но также до 15 млн пользователей".