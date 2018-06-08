Американский стартап обвинил компанию Apple в краже логотипа

Блокчейн-стартап Shift подал иск против Apple, поскольку логотип новой функции Apple Shortcuts очень напоминает эмблему Shift.

Стартап требует от создателей iOS $200 000, сообщает Apple Insider.

Значок ярлыков Apple изображает два общих символа иконки приложения iOS, наложенных один поверх другого. Логотип Shift использует аналогичную тему дизайна и сопоставимую цветовую палитру. В обоих случаях конструкция напоминает букву S.

В своем письме юридические представители Shift отмечают, что компания тратит "значительное время и усилия" в продвижении официального логотипа, который клиенты признают торговой маркой фирмы. Shift требует, чтобы Apple либо переработала значок, либо заплатила $200 000. Эти деньги должны пойти на ребрендинг Shift.

"Удивительно, что Apple, фирма, которая имеет самую большую сумму свободной наличности в истории, фирма, которая так ориентирована на дизайн, должна была скопировать наш логотип", - сказал представитель Shift.

Мало верится в то, что Shift добьется успеха в судебном процессе. Отмечается, что Apple еще не прокомментировала этот иск.

Напомним, Siri Shortcuts поможет автоматизировать сразу несколько действий на смартфоне, назначив такому "макросу" произвольную голосовую команду. Например, скомандовав голосовому ассистенту "едем домой", можно сразу получить информацию о продолжительности предстоящей поездки с учетом пробок и построить оптимальный маршрут в Apple Maps.