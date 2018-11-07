AMD показала первые в мире графические чипы на 7-нм техпроцессе

Компания Advanced Micro Devices (AMD) представила свой графический процессор Radeon Instinct MI60 для центров обработки данных. Чип выполнен по 7-нм техпроцессу.

Как заявили представители AMD, новинка будет в 1,25 раза производительнее процессоров предыдущего поколения, пишет Venture Beat.

Дэвид Ванг, старший вице-президент по инженерным вопросам в Radeon Technologies Group, рассказал, что новинка может достигать производительности 7,4 терафлопсов с 64-битной пиковой скоростью с плавающей запятой.

Ванг сказал, что графические процессоры в облаке будут полезны для облачных игр, виртуальных рабочих столов и рабочих станций, машинного обучения и высокопроизводительных вычислений. Общий доступный рынок составляет 12 миллиардов долларов к 2021 году, сказал Ван.

"Это первый в мире 7-нанометровый графический процессор", - сказал Ванг.

Ускоритель Radeon Instinct MI60 оснащается 32 ГБ памяти HBM2 с пропускной способностью 1 ТБ/с, Radeon Instinct MI50 — 16 ГБ с теми же параметрами. Новинки первыми на рынке поддерживают интерфейс PCIe 4.0.

Несмотря на то, что видеокарты Radeon Instinct не предназначены для обычных потребителей, этот анонс показывает, что компания готова переходить на 7 нанометровый техпроцесс. Поэтому в скором времени можно ждать анонс линейки игровых видеокарт по новому стандарту. Для сравнения — вся новая линейка видеокарт Nvidia RTX построена на 12 нм техпроцессе.

Ванг заявил, что чип AMD может достичь сопоставимой производительности с чипом Nvidia Tesla V100 PCIe. Более важным, как отметил аналитик Кевин Кивелл из Tirias Research, является то, что размер кристалла AMD (размер чипа) меньше половины размера чипа Nvidia. Это приводит к снижению затрат и цен.

Цены Radeon Instinct MI60 и MI50 пока не известны, а поставки начнутся немного позже — MI60 до конца года, а MI50 появится в первом квартале 2019 года.