Amazon решил помочь блокировке популярного мессенджера в России

Компания Amazon попросила интернет-рацию Zello не использовать IP-адреса ее облачных сервисов для обхода блокировки Роскомнадзора.

Zello уже переехал на другую платформу, но не исключает, что и она может выдвинуть подобное требование. Об этом заявил основатель Zello Алексей Гаврилов, сообщает CNEWS.

По словам Гаврилова, Роскомнадзор направлял в Google и Apple требования удалить приложение Zello из принадлежащих им магазинов приложений, однако оно не было удалено, поскольку руководство интернет-рации дало компаниям "определенные пояснения".

В общей сложности для обхода блокировки Zello использует 15 млн IP-адресов в 36 подсетях. Из них 13,5 млн адресов из 26 подсетей принадлежат Amazon. Поскольку американская компания попросила Zello больше не использовать эти ресурсы для обхода блокировки, интернет-рация была вынуждена мигрировать на другую платформу, сообщил Гаврилов. Он не исключает возможности, что и новая компания рано или поздно выдвинет то же требование, что и Amazon.

"Сервис продолжил работать, и достаточно хорошо работал до ноября прошлого года. Начиная с ноября Роскомнадзор стал несколько лучше работать, и с тех пор сервис продолжает работать, но с некоторыми перебоями", — подвел итог Гаврилов. Он пояснил, что до ноября 2017 г. механизм обхода блокировок Zello также работал хорошо и был практически незаметен для пользователей, однако потом его работа ухудшилась.

По словам Гаврилова, ухудшение работы сервиса повлияло на количество пользователей Zello в России — за последний год оно уменьшилось в два раза. Интенсивность использования сервиса оставшимися пользователями не изменилась.

"Большинство людей, которые пользуются Zello — они уже используют VPN, поэтому то, что мы делаем, им особо не нужно", — считает Гаврилов.

Zello — разработанный в России сервис, который представляет собой аналог рации в интернете. В 2013-2014 году его активно использовали для переговоров представители так называемого "Антимайдана".