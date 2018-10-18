18 октября 2018, четверг

Акционеры Facebook предложили отстранить Цукерберга от должности главы компании

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Предложение отстранить Цукерберга обсудят в мае 2019 года

Предложение отстранить Цукерберга обсудят в мае 2019 года

Публичные фонды, которые владеют акциями Facebook, выступили с предложением отстранить Марка Цукерберга от должности главы совета директоров компании.

К предложению также присоединились казначеи из штатов Иллинойс, Род-Айленд и Пенсильвания и ревизор города Нью-Йорк, передает Голос Америки.

Предложение вынесут на обсуждение во время встречи акционеров в мае 2019 года.

 

Цукерберга обвиняют в том, что он плохо справился с руководством Facebook во время скандала с утечкой данных пользователей.

Напомним, что вокруг социальной сети Facebook разгорелся самый грандиозный в истории скандал. Через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом, было собрано персональные данные 87 млн пользователей. В нарушение правил Facebook, данные были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером.

 

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