17 октября 2018, среда

Акции Netflix выросли на 14% после публикации финотчета

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За прошлый квартал у сервиса появилось почти семь миллионов новых подписчиков

За прошлый квартал у сервиса появилось почти семь миллионов новых подписчиков

После публикации квартальной отчетности стримингового сервиса Netflix, стоимость акций компании выросла на 14% до 394 долларов за акцию.

Об этом передает Reuters.

Также сообщается, что за прошедший квартал у сервиса появилось 6,96 млн новых подписчиков, что на 1,9 млн превысило прогноз.

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