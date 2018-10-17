Акции Netflix выросли на 14% после публикации финотчета

После публикации квартальной отчетности стримингового сервиса Netflix, стоимость акций компании выросла на 14% до 394 долларов за акцию.
Об этом передает Reuters.
Также сообщается, что за прошедший квартал у сервиса появилось 6,96 млн новых подписчиков, что на 1,9 млн превысило прогноз.
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