$866 миллионов. Тайваньская Foxconn покупает бренды Belkin, Linksys и Wemo

Тайваньская компания Foxconn, которая выпускает компоненты iPhone и других смартфонов, планирует приобрести известного производителя маршрутизаторов и других компьютерных аксессуаров, калифорнийскую Belkin.

Сумма сделки, которую еще должен одобрить Комитетом США по иностранным инвестициям, должна составить $866 млн, пишет The Verge.

Компания Belkin производит не только аксессуары, но и различные электронные устройства под брендами Belkin, Linksys, Wemo и Phyn. В частности, торговая марка и подразделение Linksys, известные своими роутерами, были куплены компанией Belkin у Cisco пять лет назад. Под брендом Wemo выпускаются продукты для умного дома, которые используют платформу Apple HomeKit.

Вероятно, Foxconn планирует использовать ресурсы Belkin и свою дистрибьюторскую платформу для продажи премиальных аксессуаров. Belkin получит новые инвестиции в исследования и разработки и добавит в свой портфель новые продукты.

Журналисты отмечают, что покупка еще должна быть одобрена Комитетом США по иностранным инвестициям, а этого пока не произошло. Учитывая, что в рамках политики Трампа были запрещены другие профильные зарубежные приобретения, пока не следует рассматривать эту покупку как свершившийся факт, тем более что производители связаны с сетевым оборудованием. Тем не менее, Foxconn обязалась построить в Висконсине завод стоимостью $10 миллиардов, что может помочь компании в переговорах.

С начала этого года Foxconn заявляет о своем желании развить и разнообразить свой бизнес, чтобы не так сильно зависить от iPhone. Половина продаж компании, как говорят, поступает от Apple, поэтому, если Apple будет менять партнеров или iPhone потеряет популярность, компания может стать убыточной. План Foxconn по исправлению ситуации, по-видимому, состоит в том, чтобы продавать устройства напрямую потребителям.