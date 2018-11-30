5G. Toyota показала человекоподобного робота, которым можно управлять дистанционно

Компания Компания Toyota доработала представленного в прошлом году человекоподобного робота T-HR3: теперь им можно управлять по сетям пятого поколения.

В экспериментах инженер смог управлять движениями робота с расстояния в 10 километров, сообщает Engadget.

T-HR3 — робот-гуманоид третьего поколения. Он изначально разрабатывался под дистанционное управление человеком. Оператор робота находится в специальном экзоскелете со шлемом виртуальной реальности на голове. Это позволяет ему видеть происходящее "глазами" робота и с высокой точностью управлять всеми его движениями.

"На этот раз, с целью улучшения использования в практических средах T-HR3 успешно контролировался беспроводным способом", — говорится в пресс-релизе Toyota.

В то же время, сам робот благодаря новому способу связи получил возможность сохранения баланса тела и контроля координации, чтобы поддерживать его в вертикальном положении. Удаленное управление устройством стало доступно только после появления 5G и более широких каналов передачи данных.

Конечная цель команды состоит в том, чтобы в конечном итоге использовать робота для оказания помощи пациентам или другим лицам с ограниченной подвижностью.

"Члены команды Partner Robot привержены использованию технологий T-HR3 для разработки дружелюбных и полезных роботов, которые сосуществуют с людьми и помогают им в их повседневной жизни", - сказал Акифуми Тамаоки, генеральный менеджер подразделения Toyota Partner Robot. Они снова покажут робота в открытом доме Docomo в Токио 6 декабря.