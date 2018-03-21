5G не помеха. ЕС начал строить общеевропейскую Wi-Fi-сеть

Несмотря на хорошо развитые сети 3G/4G и намерение как можно быстрее запустить 5G, Евросоюз планирует значительно расширить Wi -Fi-покрытие

В Европе еще в этом году появится тысяча мест для бесплатного подключения к высокоскоростному беспроводному интернету.

Европейская Комиссия начала воплощение своего проекта WIFI4EU по построению сети бесплатного интернет-доступа по технологии Wi-Fi. Об этом сообщил Euronews.

На первом этапе около тысячи локаций в Евросоюзе могут рассчитывать на финансовую помощь в размере по 15 тыс. евро для установки Wi-Fi-точек. Покрытие охватит парки, скверы, библиотеки, медицинские центры и другие общественные здания. Скорость должна быть не менее 30 мегабит в секунду.

"Мы здесь не для того, чтобы дублировать существующую услугу, мы не собираемся покрывать территорию, которая уже охвачена, поэтому здесь очень четкая цель, чтобы обеспечить связь по всей Европе, чтобы эта связность могла принести пользу каждому региону и каждому гражданину ", - заявила Мария Габриэль, комиссар ЕС по цифровой экономики и общества.

Общая стоимость проекта составляет 120 млн евро. Каждая страна Европейского Союза, а также Норвегия и Исландия могут рассчитывать по крайней мере на 15 ваучеров по 15 тыс. евро. Те, кто их получат, обязаны предоставлять свои услуги без рекламы по крайней мере в течение первых трех лет после запуска хот-спотов.

Интересно, что Европа будет строить бесплатную Wi-Fi-сеть несмотря на то, что в ЕС хорошо развита мобильная 3G/4G-инфраструктура. А также принят план по внедрению в ближайшие годы нового беспроводного стандарта - 5G.