Лови волну смартфоном. Пять лучших мобильных приложений для прослушивания радио

Где можно послушать музыку на любой вкус не заморачиваясь по поводу скачивания и подбора песен? Конечно на радио. В этом списке приложений для прослушивания радио каждый найдет себе что-нибудь по душе.

Есть мнение, что формат радио изжил себя. Стриминговые музыкальные сервисы запускают алгоритмы, которые подбирают музыку основываясь на том, что вы слушаете. Но алгоритм не может заменить диджея на радиостанции, который составляет свой собственный плейлист, он не возьмет интервью у артиста или просто интересного собеседника. С помощью этих приложений вы услышите, что звучит в радиоприемниках во всем мире.

TuneIn

Одно из самых популярных приложений для прослушивания радио. В его библиотеке более 100 тысяч радиостанций со всего мира, включая топовые музыкальные, спортивные и новостные СМИ. Все они рассортированы по языкам, странам, форматам и жанрам. Выбор настолько велик, что глаза разбегаются, но вы быстро сориентируетесь и выберете правильную волну.

В TuneIn есть подкасты, push-уведомления про выход новых подкастов, а также автоматическая загрузка подкастов из списка ваших любимых радиостанций.

В премиум версии за 158 грн/мес можно слушать онлайн-трансляции всех самых престижных спортивных соревнований, эксклюзивные плейлисты от музыкальных экспертов и новости без рекламы.

В бесплатной версии есть реклама.

MyTuner Radio

Главный конкурент TuneIn со списком в 50 тысяч радиостанций. В меню MyTuner Radio есть поиск по радиостанциям, список рекомендованых радиостанций, который формируется относительно того, какую страну вы выбрали, избранные радиостанции и подкасты.

В бесплатной версии после выбора радиостанции появляется реклама, которую можно сразу же закрыть и наслаждаться музыкой.

Радіо Україна

Приложение с более чем 100 украинскими радиостанциями. Если всего мира для вас много, можете с головой погрузиться в радиокультуру Украины. В приложении Радіо Україна нет новых независимых интернет-радио, но в нем, кроме всеукраинских, можно слушать региональные радио.

MixCloud

MixCloud - это не радио, но популярная в Украине и мире подкаст-платформа, на которой можно найти записи самых интересных авторских радио-передач и музыкальных програм. Если вы любите разговорное радио и вам важен не столько прямой эфир, сколько интересный контент, то вам сюда.

Приложение работает, как социальная сеть, вы подписываетесь на радиостанции, лидеров мнений, друзей, а потом просматриваете ленту новостей с подкастами. Его можно настроить так, что о новых подкастах будет приходить push-уведомление. Теперь все любимые передачи будут сохранены у вас в аккаунте и вы ничего не пропустите.

Radiooooo

Это настоящая радио-машина времени. В приложении собраны песни, которые были популярными в разных странах мира в разные годы. Вы просто выбираете страну на карте, десятилетие, тип (быстрая, медленная и странная) и с головой погружаетесь в эпоху.

Песни в базу данных могу вносить сами пользователи приложения.

Также на карте есть острова-сюрпризы, например, "Guilty pleasure island" с тайными музыкальными слабостями.