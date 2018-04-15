На ладан дышат. 5 брендов смартфонов, которые могут скоро исчезнуть

Если Nokia удастся закрепиться в нижнем сегменте, то у бренда есть шанс на рост и развитие в среднем и топовом

Пока гики, затаив дыхание, ожидают очередного анонса Xiaomi, OnePlus или на худой конец кого-то из топ-3 производителей смартфонов, где-то в мире грустят эти пять брендов, которые не смогли сохранить и преумножить народную любовь.

Кто попал впросак временно, а для кого последние анонсы грозят стать лебединой песней, разбираемся в этом материале.

LG

Для компании LG подразделение, которое занимается выпуском смартфонов, давно перестало быть прибыльным. Компания время от времени выпускает интересные флагманские модели, но соревноваться с Samsung и Apple ей не позволяет сила бренда, а с китайскими производителями – цена, хотя с точки зрения возможностей ее модели интереснее. В частности, в LG умеют делать хорошие камеры и не стесняются экспериментировать с дизайном. Но уже который год в отчетах аналитиков доля смартфонов LG растворяется в пункте «другие».

В компании могли и дальше сжигать миллионы долларов, которые зарабатывают другие подразделения (например, бытовая техника), но на пресс-конференции в рамках CES 2018 главный исполнительный директор и вице-председатель LG Electronics Чо Сон Чжин объявил, что в дальнейшем компания будет выпускать флагманские смартфоны не раз в год, а по мере необходимости.

В итоге на MWC 2018 компания показала стильные бюджетные смартфоны и «интеллектуальное» обновление старшей модели V30 – V30s, которую увидят не все рынки. Едва ли такой модельный ряд поможет компании вернуть позиции на рынке, это выглядит скорее как напоминание о себе. Поэтому не исключено, что в скором времени корейский гигант все-таки откажется от мобильного подразделения и сосредоточится на прибыльных направлениях.

Sony

Провал Sony на рынке смартфонов был одной из самых любопытных историй антиуспеха нашего времени.

Во всех сегментах, где присутствовала компания, она всегда славилась особым чувством стиля, а большинство ее продуктов никак нельзя назвать «дешевыми» с точки зрения дизайна и материалов. Кроме того, Sony выпускает неплохие фотокамеры и занимается производством камер для смартфонов (их используют и сторонние производители, Samsung, в частности). При этом в собственных топовых смартфонах компания так и не смогла сделать конкурентные камеры, а также одно время очень экономила на компонентах (экранах, например), из-за чего устройствам не хватало премиальности. Причем где проблем с премиальностью не было, так это в цене. Производитель ставил более высокий ценник на свои устройства, чем модели, у которых не было проблем ни со съемкой, ни с компонентами.

Также Sony несколько лет подряд упрямо игнорировала вопросы с эргономикой своих смартфонов и сохраняла «прямоугольный» дизайн. Интересный, вызывающий и отличный от того, что есть на рынке. Но непрактичный на деле.

В итоге – бренд скорее мертв, чем жив, хотя представленные на MWC 2018 флагманы Xperia XZ2 и XZ2 Compact заслужили высокую оценку со стороны западных СМИ.

Sony не планирует пока забрасывать мобильный бизнес. Так что либо в итоге еще одна компания прожжет миллионы на убыточном подразделении, или в Sony найдут свою нишу. Учитывая стоимость смартфонов и конкуренцию на рынке – первое более вероятно.

Nokia

Ситуация с Nokia – самая неоднозначная в нашем списке. Компания недавно щегольнула целым 1% рынка смартфонов (мы уже подробно разбирали, почему это не такое уж достижение после 40% доли рынка в былые годы) и планирует в течение нескольких лет выйти в топ производителей.

Но на сегодня модельный ряд смартфонов Nokia в среднем и топовом сегменте проигрывает по соотношению цена/возможности другим китайским производителям. А вот младшие модели, в частности «вторая» Nokia, заслужили благосклонные отзывы экспертов на некоторых рынках (в нижнем сегменте особенно важен вопрос цены, поэтому нельзя утверждать, что хороший баланс в России будет аналогичным в Украине и других странах). Кроме того, компания одной из первых представила на рынке модель на Android Oreo Go Edition – это урезанная версия мобильной ОС Google для бюджетных смартфонов. И у нее могут быть неплохие шансы на рынках развивающихся стран, где бренд Nokia любят (хотя все опять-таки будет зависеть от цены). И последнее – Nokia активно взялась перевыпускать успешные модели прошлых лет, и судя по результатам продаж фичерфонов, тут у компании дела идут неплохо.

Более того, как пишет издание Fortune, в мире, на фоне падения продаж смартфонов, наблюдается рост продаж «звонилок». И эта ситуация на руку Nokia. Фичерфоны получают больше возможностей (поддержка 4G, Youtube, Facebook и приложения других популярных сервисов, встроенные камеры), они дешевле и иногда даже субсидируются операторами. Поэтому в нижнем сегменте у Alcatel, Nokia и ряда других брендов есть неплохие шансы занять долю рынка в этой категории.

Если Nokia удастся закрепиться в нижнем сегменте, то у бренда есть шанс на рост и развитие в среднем и топовом. Но тот же Alcatel уже который год пытается завоевать большой кусок рынка, представляя именно недорогие устройства, но воз и ныне там. Да и ностальгический 1% рынка смартфонов у Nokia не внушает уверенность в то, что компания выбрала правильную стратегию.

Blackberry

Некогда легенда корпоративного сегмента, компания Blackberry, хоть и перешла в заботливые руки одного из китайских производителей (TCL, этот производитель выпускает смартфоны под брендом Alcatel для глобального рынка), ее шанс на ренессанс даже ниже, чем у Nokia. Если Nokia может себе позволить «звонилки» и дешевые смартфоны на Android Go, которые приносят долю рынка благодаря спросу в развивающихся странах, то у Blackberry подобного козыря в рукаве нет.

В свое время в Blackberry не увидели, как меняется рынок – что физическую клавиатуру вытесняет большой и удобный сенсорный экран, характеристики начинают играть большую роль, а Android может стать не только конкурентом, но и партнером. За это компания поплатилась всем.

Аналогично, нынешний владелец прав на выпуск устройств Blackberry, кажется, не видит, что тем, кто еще готов ностальгически платить за «ежевичку», привык к премиальным моделям с оригинальным дизайном. «Идол» с косметическими изменениями в дизайне и посредственным наполнением – это вообще мимо. У Alcatel еще есть фора пользовательской любви, хотя конкретных преимуществ бренда в глазах покупателя не осталось. Cофт для защиты данных в смартфоне от Blackberry можно приобрести отдельно или получить бесплатно во флагманах Samsung. Поэтому от устройств «ежевичного» бренда, нацеленных на бизнес-аудиторию ожидается как минимум исключительность. Похоже, ее готов дать любой из топ-3 лидеров рынка, но только не Blackberry.

HTC

Компания HTC дважды побывала на волне любви гиковской аудитории – когда создала собственную адаптированную под управление пальцами оболочку для Windows Mobile (да, и такие проблемы были у пользователей смартфонов в былые времена) и в первые годы существования Android. Именно этот производитель выпустил первый Nexus для Google.

Но в конкуренции с Samsung и китайскими брендами компания из Тайваня пала.

С 2017 года HTC перешла под крыло Google. Компания получила около 2000 сотрудников, инженеров и дизайнеров за 1,1 млрд долларов. Они и работали над первым поколением линейки Pixel и над младшим Pixel 2. Модели оказались не без изъяна, хоть и целилась Google ими в топовый сегмент. Пока непонятно, будет ли команда HTC работать над третьей линейкой Pixel. По слухам, за право выпустить Pixel 3 также бьются LG, Alcatel и Coolpad.

Туманны перспективы линейки HTC и под собственным брендом. По слухам, компания должна вскоре представить флагманскую модель HTC U12, и на этом интересные сплетни о модельном ряду заканчиваются. В былые годы HTC не смогла сохранить конкурентную цену ни на свои флагманы, ни на средний и бюджетный сегмент. Сильно удешевила компоненты для последних, чем подпортила восприятие бренда. С учетом роста стоимости компонентов, потребности в инвестициях в R&D, небольшого объема продаж и высокой конкурентности рынка шансы компании на завоевание ощутимой доли рынка и сохранение собственного бренда устройств, невелики. Хотя, может у Google есть другие планы на некогда легендарный среди гиков бренд смартфонов?

Читайте также:

Страшная сила. Топ-5 самых красивых смартфонов

I’ll be back. Пять брендов, которые пытаются заново покорить рынок смартфонов

Не взлетим, так поплаваем. Почему первый «успех» вернувшейся Nokia больше похож на провал

На волне хайпа. 10 легендарных телефонов, которые стоит перевыпустить