$34 млрд за Linux. Зачем IBM заплатила огромные деньги за Red Hat Software

Американский техногигант IBM заявил о покупке предприятия-разработчика программного обеспечения Red Hat Software. Хоть сделка еще не завершена, в сети уже обсуждают, как слияние IT-компаний изменит рынок облачных сервисов.

Безусловно, для массовой аудитории мировыми лидерами в разработке информационных технологий сегодня являются Apple, Google, Microsoft ну или, на крайний случай, Amazon.

Но в последнее время все чаще стал о себе напоминать компьютерный старожил из США - “большой синий” IBM. Пару недель назад компания похвасталась достижениями в развитии квантовых компьютеров, а на днях и вовсе объявила об одной из самых громких сделок в истории IT-индустрии.

Кого купили?

После многочисленных слухов в сети, менеджеры IBM подтвердили поглощение разработчиков программного обеспечения (ПО) на открытом исходном коде Red Hat Software.

IBM должна приобрести все акции Red Hat по цене $190 за штуку, то бишь полная стоимость покупки обойдется им в $34 млрд долларов. Эта сумма не только стала одной из самых больших для IT-бизнеса в целом, но и побила очередной рекорд: ранее никто не покупал разработчиков ПО за такие деньги.

Почему так дорого?

"Красная шляпа" была основана в 1995 году, и уже в 2017-м штат компании расширился до 10,7 тыс. сотрудников, а чистая прибыль за этот год составила $253,7 млн. Red Hat также владеет несколькими предприятиями, которые разрабатывают корпоративное ПО и развивают облачные инфраструктуры, системы сжатия и хранения данных и т.д.

Ключевым продуктом компании долгие годы является Red Hat Linux - корпоративная операционная система, основанная на ядре Linux. Также Red Hat разрабатывает и поддерживает бесплатный дистрибутив Linux под названием Fedora (слово взято из французского языка и символично означает разновидность шляпы).

Fedora - один из самых популярных в мире дистрибутивов Linux и является своего рода тестовой площадкой для инновационных разработок, которые позже интегрируются в корпоративные продукты компании. Помимо этого Red Hat поддерживает серверный бесплатный дистрибутив CentOS - получивший огромную популярность в мире бесплатного программного обеспечения.

Red Hat является крупнейшим контрибьютором в разработке оболочки Gnome, которая применяется во многих популярных разновидностях десктопного Linux, а также активно поддерживает разработку популярного бесплатного пакета офисных приложений Libre Office (наиболее известная альтернатива Microsoft Office)

Что будет дальше?

Очевидно, что все разработки Red Hat перейдут в собственность IBM, и, если поглощение пройдет успешно, именно облачные вычисления станут главным вектором развития компании на ближайшие годы.

Процесс приобретения планируют полностью завершить только к середине 2019-го, но представители IBM поспешили заявить, что их компания стала главным поставщиком гибридного облачного программирования в мире.

“Покупка Red Hat - это изменение правил игры на рынке облачных услуг. IBM будет предлагать компаниям единственный открытый облачный сервис, который откроет всю ценность облачных технологий для их бизнеса”, - говорит президент IBM Джинни Рометти.

Действительно ли это так?

Как уже писало НВ, облачные технологии действительно являются одним из самых перспективных направлений современной IT-индустрии. По разным оценкам, стоимость этого рынка вскоре может достичь $1 трлн.

Но, несмотря на слияние столпа аппаратного обеспечения IBM с узконаправленной Red Hat, этот сегмент уже разделили между собой известные всем три кита - Amazon Web Service, Google Cloud и Microsoft Azure.

Чем будет жертвовать IBM?

Логично, что сейчас компания переключит внимание на новые популярные разработки Red Hat, жертвуя развитием своих дорогостоящих неудачных проектов.

Одним из таких проектов является суперкомпьютер с искусственным интеллектом Watson, на который в IBM потратили не один десяток миллионов долларов. Согласно TechCrunch, почти за десять лет Watson так и не смог принести реальной пользы, а стал лишь маркетинговым ходом IBM, что отпугнуло многих инвесторов.

Ранее в этом году суперкомпьютер оказался в центре медийного скандала: медицинский журнал Stat опубликовал материал, в котором говорится, что Watson давал врачам “небезопасные и неправильные” рекомендации по поводу лечения рака.

В этом смысле, покупка Red Hat за такую огромную сумму может быть вполне оправданным шагом: благодаря сделке IBM получит шанс вновь оказаться на коне в сфере предоставления традиционных IT-услуг и продуктов.

Что еще покупали так дорого?

Стоит отметить, что за всю историю слияний компьютерных компаний, сделка IBM и Red Hat стала третьей по стоимости.

Рекордсменом является производитель компьютеров Dell, когда в 2016-м руководители компании купили разработчика систем цифровой памяти EMC за $67 млрд. На втором месте по-прежнему находится сингапурский создатель полупроводников Avago Technologies, который в 2015-м поглотил своих конкурентов из США - Broadcom Corporation - за $37 млрд.

Тем не менее, как уже было сказано, IBM поставила новую ценовую планку в истории покупок разработчиков ПО. На второе место сдвинулась Microsoft, которая два года назад отдала $26,2 млрд за профессиональную соцсеть LinkedIn. И, соответственно, третью позицию теперь занимают “жалкие” $22 млрд, которые Facebook заплатила за WhatsApp в 2014-м.