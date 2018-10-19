19 октября 2018, пятница

30 октября Apple представит новые гаджеты - СМИ

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Журналисты считают, что компания Apple представит новые гаджеты

Журналисты считают, что компания Apple представит новые гаджеты

Американский канал CNBC сообщает, что 30 октября компания Apple представит обновленные модели iPad и Mac на выставке в Нью-Йорке.

По данным журналистов, новые iPad будут по дизайну и функционалу похожи на iPhone X.

Также ожидается обновления для компьютеров MacBook. В частности, у MacBook Air могут заменить экран.

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