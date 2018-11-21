16-летнюю девушку из Южного Судана продали замуж через Facebook

Несовершеннолетнюю девушку продали будущему мужу на аукционе в соцсети за 500 коров, три машины и $10 000.

Правозащитники описывают этот случай как "напоминающий рынки рабов". Девушка заключила брак на церемонии 3 ноября, пишет Mashable.

Джордж Отим, представитель Plan International, гуманитарной организации, которая занимается правами детей, назвал ситуацию "варварским использованием технологий".

"Хотя общепринятым является использование приданого в браках в южносуданской культуре, ничто не может оправдать то, что эта девушка, которая все еще является ребенком, рассматривается как ни что иное, как объект, проданный участнику, готовому предложить больше денег и товаров", - подчеркнул Отим.

Правозащитники рассказали, что в аукционе принимали участие пять мужчин. Некоторые из них являются высокопоставленными правительственными чиновниками. Имена девочки, ее семьи и мужа не называются. Табан Абель, министр информации региона Восточных Озер, заявил, что девушка сейчас находится в Джубе, столице Южного Судана.

Представители Facebook сказали изданию Mashable, что они удалили сообщение, как только узнали о нем 9 ноября, через несколько дней после того, как Plan International заявила, что девушку выдали замуж 3 ноября. При этом сообщение о ставках было опубликовано еще 25 октября.

"На Facebook не разрешены сообщения, страницы, объявления или группы, которые координируют деятельность по торговле людьми. Как только нам сказали об этом сообщении, мы быстро удалили контент и связанный с ним профиль", - сказал представитель пресс-службы Facebook.

По законам Южного Судана женщины и девочки имеют право на согласие на вступление в брак, а ребенок в возрасте до 18 лет не должен подвергаться эксплуатации или злоупотреблениям. Организация по борьбе с детским браком Girls Not Brides пояснила, что "многие южносуданские общины рассматривают детский брак как способ защиты девочек от добрачного секса и нежелательной беременности".

По оценкам ЮНИСЕФ, более половины девочек в Южном Судане выходят замуж до своего 18-летнего дня рождения, причем конфликт внутри страны подталкивает семьи к принудительным бракам в качестве способа получить деньги. Plan International хочет, чтобы правительство Южного Судана провело расследование брачного аукциона Facebook.