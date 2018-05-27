Пора в дорогу. 11 лучших мобильных приложений для путешествий

Во время путешествий не стоит бездумно "залипать" в смартфон, лучше превратить его в помощника. НВ собрало 11 приложений, которые помогут найти транспорт, жилье, интересные места и даже проведут экскурсии.

Этот "must have" поможет вам совершить экономное и увлекательное путешествие как внутри Украины, так и за ее пределами.

Skyscanner

Приложение, которое находит самые дешевые авиабилеты во все страны мира. В нем есть поиск по странам, датам, аэропортам с пересадками и без. В нем есть функция "самый дешевый месяц", которая находит время, когда в выбранную страну лететь дешевле всего.

Blablacar

Популярное приложение для совместных поездок. Водитель едет в какой-нибудь город и продает с помощью Blablacar свободные места в своем автомобиле. Если вы не нашли билетов на традиционные виды транспорта, то этот сервис может вас спасти. Очень часто поездки на Blablacar дешевле чем, например, в автобусах.

Если вы не нашли подходящее вам направление, не расстраивайтесь заранее, в приложении можно настроить push-уведомление, которое сообщит вам о том, что появился водитель, которому с вами по пути.

Укрзалізниця

Да, у Укрзалізниці есть приложение для покупки билетов. Оно простое, удобное, в нем сохраняются все ваши купленные билеты. Если вы зарегистрируетесь в нем, то можно не только покупать билеты онлайн, но и сдавать их.

Packpoint

Органайзер, который помогает собрать вещи в поездку. В нем нужно выбрать длительность поездки и активности, которыми вы будете заниматься. Он предложит стандартные списки вещей, которые можно дополнять своими пунктами. Также Packpoint посмотрит погоду, предложит соответствующую одежду и зонт. Вы ничего не забудете.

Booking.com

Приложение одного из самых популярных сайтов для поиска жилья. В нем можно найти ночлег от 5$ за ночь. Владельцы аппартаментов часто проводят акции, в которых предлагают очень лояльные цены на жилье. В нем есть отзывы, в которых можно прочитать о качестве предоставляемых услуг.

Airbnb

Вы не нашли жилье на Booking.com? Снять целую или часть квартиры можно на Airbnb. Это сервис, который помогает местным жителям зарабатывать на туристах сдавая в аренду свою квартиру. В нем есть отзывы и карта города с ценами на жилье.

Обращайте внимание на возможное количество гостей в квартире, владелец может разрешать оставаться 3-4 гостям. Если вы путешествуете небольшой компанией или вдвоем, то цена за квартиру может быть дешевле, чем кровати в хостеле.

Couchsurfing

Couchsurfing - это самая большая в мире социальная сеть для путешественников. С помощью Couchsurfing можно бесплатно остановиться в любом городе мира, а также спросить у местных о местах, которые можно посетить, вам проведут экскурсию и накормят. Обо всем этом нужно договариваться с принимающей стороной, будьте вежливы, тактичны и с помощью этого сервиса вы получите незабываемый опыт.

HereWeGo

Чтобы не потеряться в большом городе и не платить за интернет в роуминге, установите бесплатную офлайн-карту. HereWeGo подойдет для водителей автомобилей, велосипедистов и пешеходов. Преимущество HereWeGo перед другими офлайн-навигаторами и картами это возможность прокладывать маршруты общественного транспорта.

Facebook Local

Приложение мест и мероприятий от Facebook. Включив геолокацию, Local покажет вам ближайшие кафе, рестораны, концерты и другие мероприятия, которые есть в социальной сети Facebook. В отличие от стандартного поиска, в нем есть фильтры по релевантности, дате и теме мероприятия, а также календарь с уведомлениями и "ивентами" на которые вы уже подписались.

Guides by Lonely Planet

Текстовый гид по более чем 100 городам мира. Guides by Lonely Planet предлагает пользователю выбрать цель прогулки, например, что увидеть, где поесть, куда сходить на концерт и где лучший шоппинг.

Guides by Lonely Planet работает офлайн, достаточно только скачать нужную экскурсию и приложение будет работать автономно. В нем есть GPS-трекинг, аудио-разговорник и справочный раздел. В последнем указаны курс местной валюты, средние цены на транспорт, питание, жилье и даже приблизительный бюджет на 1 день.

Язык экскурсий: английский

Стоимость одного тура: бесплатно

Snapseed

Пожалуй, лучшее приложение для обработки фотографий. Если вы берете в путешествие минимум багажа, то пара смартфон+Snapseed выглядит компактнее и привлекательнее, чем "зеркалка" и ноутбук.

В этом приложении есть десятки инструментов в том числе для коррекции экспозиции, цвета, дефектов, история изменений, кисти, маски, экспорт в популярные соцсети и это далеко не все его возможности.

Сейчас "зеркалка" с ноутбуком выигрывает в качестве и производительности, но смартфоны их очень быстро догоняют.