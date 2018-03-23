Где лайкать котиков и ныть о "зраде"? 10 сервисов для замены Facebook

НВ уже писало о массовом движении с хэштегом #DeleteFacebook, призывающем к отказу от соцсети, которая пренебрежительно относится к защите личных данных своих пользователей. Но если все уйдут из Facebook, то куда?

Facebook, фактически, был первой социальной сетью. Он перевернул представление людей о том, что такое личная информация и чем можно делиться с другими людьми. Научил скромняг хвастаться, а самоуверенных любителей высказаться превратил в настоящих лидеров мнений.

Facebook решил проблему свободного времени и свободных ушей/глаз для пьяных откровений, объединил в рамках одной платформы 2 млрд человек и разъединил бывших друзей на почве политических распрей.

Но, как говорится, нельзя завести 500 миллионов друзей, не нажив ни одного врага. Специально для тех, кто возмущен историей с утечкой персональных данных 50 млн пользователей Facebook и планирует перебраться в более приличное место, НВ собрало 10 альтернатив.

Но тут важна одна оговорка.

Facebook – это социальная сеть общего назначения, по факту, сделанная для всех и для всего. Хотите объединяться по интересам – пожалуйста, страницы и группы, хотите сражать красотой – фото и видео, хотите для бизнеса – создавайте идеальный профиль, хвастайтесь друзьями и делитесь умными ссылками. Хотите просто посмотреть – смотрите, но не забывайте обновлять профиль или присылать сети свои селфи, чтобы она понимала, что вы не бот.

Все успешные соцсети после Facebook (кроме Вконтакте, Одноклассников, Pengyou, QZOne и других локальных сервисов, которые процветают в относительно закрытых от мира регионах) имеют какую-то направленность: на определенный тип контента, мотив взаимодействия пользователей или просто строгие ограничения формата.

Покрасоваться

Instagram

Хотя изначально Instagram – это больше про красоту, сегодня это вполне многофункциональная социальная сеть, хоть и с акцентом на толковые фотографии и модные фильтры. Помимо бесконечно украшенных фотографий, несметного количества рекламы и продакт-плейсмента, тут можно встретить толковые и информативные аккаунты, вроде аккаунта ЧГК, смешные видеоблоги (по-настоящему смешные, а не как обычно), много-много утечек «Игры престолов», найти свадебного фотографа и весь ассортимент одесского «седьмого километра».

Однако не стоит забывать, что Instagram – это тоже владения Facebook, которые монетизируются за счет рекламы с очень прицельным таргетингом. И тут тоже следят за тем, кто что лайкает, чтобы в дальнейшем лучше продавать аудиторию.

Snapchat

Snapchat противопоставляет себя всему, что есть в мире социальных сетей. Сервис набрал популярность у юной аудитории, так как первым предложил создавать контент, который существует определенное время и затем бесследно исчезает. Он не подходит для тех, кто любит лелеять и пересматривать свои фотографии и записи, зато отличный инструмент, чтобы дерзнуть, эпатировать, намекнуть, заинтриговать. Именно тут впервые появились «Истории», которые затем перекочевали в Instagram и Facebook.

Снимки и видео можно пересылать определенной группе людей (или одному человеку) или делать публичными, назначать лимит времени, в течение которого пользователи могут их просматривать, украшать фильтрами, некоторые из которых доступны только в определенное время или в определенном месте.

К слову, для улучшения фильтров Snapchat в 2015 году приобрел украинский стартап Looksery. Так что пользоваться этим сервисом даже немного патриотично.

Поговорить

Twitter

Если Facebook оскандалился с фейковыми новостями и приватностью, то репутационная проблема Twitter – это унижение. Но если вы не боитесь попасть под горячую руку чат-бота Microsoft или начинающего лидера мнений, то вести примерно ту же социальную жизнь онлайн можно и в этой соцсети.

Много говорить не получится (пост ограничен 280 символами), отслеживать стройную цепочку комментариев под чужими постами будет сложнее и все многообразие эмоциональных реакций придется свернуть по-старинке до сухого like. Но ранжирование постов в ленте по популярности, интересные авторы, популярные медиа, картинки и видео – все при нем. А роль мессенджера могут взять на себя direct-сообщения.

Google Plus

Одна из самых пустынных глобальных социальных сетей. Google Plus на момент появление делал акцент на том, что в этом месте вы сможете делиться записями только с теми, кого выберете сами и поместите в соответствующие «круги». В Facebook на тот момент не было никаких ограничений, они появились вскоре после Google Plus и оказались несколько иными. Впрочем, если вы подумаете, что сокрытие записей от посторонних глаз сможет защитить вас от сбора персональных данных и утечек, то подумайте еще раз: это же Google.

Для продвижения своей соцсети компания вовсю пользовалась служебным положением. Например, одно время публикации на сторонних ресурсах людей с аккаунтами в Google Plus могла улучшить их позиции в поиске. Но в целом, следует констатировать: несмотря на в целом большие возможности и тот факт, что после Plus в мире еще появилось несколько популярных социальных сетей, Google в очередной раз не удалось сделать популярный социальный сервис.

Мессенджеры

Viber, Telegram по-прежнему подходят для общения с близкими, подписок на интересные издания (канал в Telegram уже стал must have для медиа в наших широтах, у Viber пока успехи намного скромнее). Если хотите себя показать – то опять-таки каналы в помощь. С версткой придется повозиться (тот же Telegram подразумевает, что придется осваивать ботов), с вирусными охватами также пока все сложнее, но в целом мессенджеры все ближе и ближе подходят к социальным сетям и в обозримом будущем рискуют вытеснить их совсем.

Поработать

LinkedIn

Хорошее место, чтобы найти хорошую работу. Особенно подходит для айтишников разного уровня и специализации, тут их ищут рекрутеры.

Кстати, основная аудитория LinkedIN сосредоточена в США. Если в свое время Facebook отвлек вас от этой соцсети профессиональной направленности, то самое время поправить галстук, обновить фотографию профиля и искать приличного работодателя (сотрудника) в этом по-прежнему приличном месте.

Показать свою неординарную натуру

Nimses

Слава Nimses схлынула, но дело его живет. Если верить сайту проекта, в данный момент идет тестирование блокчейн-технологии, а позже в этом месяце (хотя куда уж позже) запустится обмен «нимов» на все валюты мира.

Регистрация уже открыта для всех, но лавочка с распродажами реальных вещей за «нимы», похоже, если не прикрылась, то как минимум уже не фонтанирует. Здесь все еще можно проводить время, если его все равно хочется чем-то убить. Глядишь до очередного медийного всплеска получится собрать приличную «сумму» и обновить гардероб в счет виртуальной валюты.

Украинские социальные сети

Быстро появляются на волне патриотизма и так же быстро сдуваются из-за вялого интереса со стороны пользователей и отсутствия внятной модели монетизации. На момент написания этого текста НВ удалось разыскать такие ресурсы, как Украинцы, UkrOpen, Ukrface, Vreale и другие. Последняя, если верить счетчику, насчитывает чуть больше 30 тыс. пользователей, Ukrface – около 100 тыс. UkrOpen хвастается тем, что создана с нуля, «с учетом ваших потребностей» и обновляется ежедневно. Впрочем, особых предпосылок для того, что они проживут долго, нет.

TuneZone

Несмотря на то, что эта соцсеть родом также из Украины, от остальных отечественных продуктов она стоит особнячком, так как представляет собой реально живое сообщество любителей тюнинга автомобилей, которое вышло за пределы одной лишь Украины и нашло грамотную схему монетизации.

Тут можно найти как автовладельцев и клубы, так и продавцов запчастей (купить, кстати, тоже), тематические мероприятия и реально редкие автомобильные запчасти. Сеть активно использует геймификацию и систему рейтингов, так что увлеченным тюнингом людям тут точно не соскучиться.

И на закуску...

Tinder

Мы все понимаем, что Tinder – не столько про разговоры, сколько про поиск партнера для разных романтическо-эротических целей. Но если Facebook вы использовали в том числе как альтернативу сайту знакомств, а теперь отвернуло, то продолжать дело стоит в Tinder. Для этого его и делали.