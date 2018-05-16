Гугл, отвали! Как сохранить приватность в интернете или хотя бы попытаться?

Если недавние скандалы с утечкой информации не коснулись вас напрямую – это не значит, что вы в безопасности. Даже пользуясь интернетом осторожно, вы все равно рассказываете ему слишком много о себе.

Все популярные интернет-сервисы являются абсолютно бесплатно, взамен они просят лишь соглашение на обработку нашей информации. Информации, которую крупные компании собирают терабайтами каждый день и продают ее нам же в виде рекламы.

В связи с этим, НВ разбиралось, что уже знают о своих пользователях самые большие социальные сети, месенджеры и поисковые платформы, и как пользоваться ними с минимальными рисками.

Facebook

Что сервис знает о вас?

Выписка с личной информацией, которую можно скачать по этой ссылке включает данные о: каждом входящем и исходящем сообщении; каждом файле, который вы получали или отправляли кому-то; все контактные данные вашего мобильного телефона; все голосовые сообщения, которые были отправлены вам или вами.

Facebook также хранит информацию о том, какие страницы вы пролайкали и какие самые интересные темы для обсуждения у ваших друзей. Кроме информации о вашем месте нахождения и устройстве, с которого вы совершаете вход на сайт, социальная сеть хранит даже набор стикеров, которые были отправлены в ваших диалогах.

Как защитить cвой аккаунт?

Изменение настроек приватности. По умолчанию, ваша страница является доступной в поисковых системах за пределами Facebook. Здесь можно отключить эту функцию, ограничить доступ к своему профилю, а также персонально настроить, кто может просматривать ваши публикации и контактные данные.

Страница управления личными данными в Facebook

Личная информационная гигиена. Не желательно постить в социальной сети информацию о вашем дне рождения или дне рождения ваших близких, личных отношениях, геолокации, и особенно осторожным нужно быть с информацией детях.

Мало того, что злоумышленники, имея все данные о вас, могут похитить вашу личность и создавать фейковые страницы, – такой информацией могут пользоваться и реальные воры, люди с психическими отклонениями и прочие.

Зная куда и на сколько вы уезжаете, как зовут ваших родственников, сколько лет вашим детям, недоброжелатели могут спланировать грабежи, втираться в доверие к близким или даже действовать от вашего имени.

Google

Что сервис знает о вас?

Весь ваш персональный архив, так же, как и в Facebook, можно скачать по этой ссылке. В зависимости от того, какими сервисами Google вы пользовались, там может храниться информация о ваших файлах на облачном хранилище, фото и видео, которые вы делали на телефон, музыке, которую вы слушали, календарях, продуктах, книгах, сайтах, – словом, обо всем, что вы покупали, создавали, делали с помощью Google.

Отдельно: здесь можно увидеть историю мест, которые вы посещали, делясь геолокацией на своем устройстве; тут хранится история вашего поиска в браузере и YouTube (включая удаленную); а данные о приложенях, которыми вы пользовались, и ваши рекламные предпочтения можно найти здесь и здесь.

Google хранит историю мест, в которых вы включали свою геолокацию

Кроме этого, Google, само собой, хранит информацию об имейл-сообщениях, которые когда-либо были у вас в ящике, включая даже те, которые вы удалили или пометили как спам.

Как защитить свой аккаунт?

Очистка информации. В продвинутой истории поиска можно удалить данные о предыдущей активности с самого начала пользования браузером.

Отключение сервисов отслеживания. Деактивировать функцию отслеживания продуктов, которые вы ищете можно здесь. Также, если вы часто пользуетесь голосовым поиском, – не забывайте очистить и его историю.

Удалить информацию о местах, которые вы посещали можно на все той же странице хронологии ваших местоположений.

Деактивация аккаунтов. Выйти и отключить все ваши учетные записи которые, Google автоматически сохраняет можно благодаря сервису этому сервису.

Twitter

Что сервис знает о вас?

После обновления политики конфиденциальности, Twitter стал собирать гораздо больше информации о своих пользователях. Теперь, для более продуктивной продажи рекламы, Twitter следит за вашими интересами и интересами ваших друзей. Проверить их можно по этой ссылке.

Кроме этого, вы также можете скачать архив своих персональных данных, где компания хранит данные о вашем местоположении, времени, устройстве и браузере, с которого вы заходили в Twitter с самого начала пользования.

Как защитить свой аккаунт?

Настройки приватности. Чтобы избежать публичного распространения информации, вам следует ограничить доступ к своим твитам и защитить их в настройках приватности. Там же вы можете управлять своими контактами и закрывать доступ к определенной информации о себе.

Персонализация. В настройках личных данных и персонализации вы можете ограничить доступ к своей странице в сети, а также сделать вашу страницу закрытой, после чего новые подписчики смогут читать вас только после вашего подтверждения.

Функция защиты твитов в Twitter

Instagram

Что сервис знает о вас?

В настройках приватности вашей страницы вы также можете запросить выписку о личных данных, которая хранит вашу информацию профиля, поисковую историю Instagram, все ваши подписки, каждый пролайканый пост, личные сообщения, опубликованные вами фото, видео и временные истории.

Как защитить свой аккаунт?

Ограничение доступа к странице. В настройках приватности можно активировать функцию приватный аккаунт, чтобы ваша страница не была доступна в общем поиске в сети. Кроме этого, вы можете ограничить доступ как ко всем, так и к определенным своим фотографиям.

Настройки шера. Синхронизируя свой Instagram-аккаунт со страницами в Facebook и Twitter, вы автоматически делаете все свои посты публичными, поэтому, для приватных аккаунтов, стоит отключить эту функцию. Кроме этого, нужно быть осторожным с хештегами, которые вы используете, ведь по ним также можно отследить вашу страницу и публикации.

Удаление страницы. Стоит учесть, что удаляя архив личных данных, вы полностью удаляете свою страницу, поэтому можно воспользоваться функцией временного удаления аккаунта, когда ваш профиль будет неактивен, но информация все равно сохранится.

Facebook Messenger

Что сервис знает о вас?

Поскольку этот месенджер является дополнением к Facebook, вашей личной информации у него, конечно, предостаточно.

Благодаря этому сервису, который полностью синхронизирует данные вашего телефона, Facebook имеет доступ ко всем вашим контактам и текстовым сообщениями. Кроме этого, поскольку Facebook Messenger также исполняет роль браузера, сервис хранит историю вашего поиска в интернете, геолокацию и даже вашу банковскою историю.

Некоторые специалисты называют Facebook Messenger настоящим Троянским конем, который призван собрать всю информацию о вас и о ваших контактах, чтобы использовать ее для таргетированной рекламы и спам-рассылок.

Как защитить свой аккаунт?

Поскольку Facebook Messenger, как и многие другие сервисы, имеет хитрую систему соглашения на обработку ваших данных, не подтвердив которую вы не можете пользоваться приложением, – единственный способ обезопасить себя от этого месенджера – не пользоваться им вообще, если такой вариант возможен.

Соглашение на синхронизацию Facebook Messenger с телефонной книгой на Iphone, фото: techcrunch.com

WhatsApp

Что сервис знает о вас?

В отличие от предыдущих сервисов, этот популярный месенджер, как указано в его условиях соглашения, не хранит архив персональных данных, ваши местоположения, и скачать эту информацию вы, естественно, не сможете.

Сервис хранит только данные о вас, которые вы ввели лично и имеет доступ у списку контактов вашего телефона. Также сервер WhatsApp не хранит ваши личные сообщения, кроме случаев, когда они не были доставлены. Месенджер может сохранить ваши недоставленные SMS до 30 дней.

Как защитить свой аккаунт?

Удаление данных. Чтобы не стать жертвой похитителей аккаунтов, вы можете удалить историю всех своих переписок и звонков в WhatsApp. Но, если сделали это случайно, вы можете восстановить все сообщения, поскольку сервис создает резервное хранилище на вашем телефоне.

Настройки приватности. В настройках приватности WhatsApp вы можете изменить лишь доступ к тому, кто видит вашу последнюю активность в сети, ваше фото и статус, ведь больше тут изменять, собственно, нечего.

Telegram

Что сервис знает о вас?

В отличие от WhatsApp и других месенджеров, Telegram использует свой собственный шифровальный протокол – MTProto. Как указано в условиях пользования, этот месенджер является облачным сервисом, и хранит все ваши сообщения, фото видео и документы на своих серверах.

Они объясняют, что вся информация надежно защищена и хранится лишь для того, чтобы, в случае чего, вы имели доступ к любому из ваших сообщений с самого начала пользования Telegram.

Политика конфиденциальности Telegram

Как защитить свой аккаунт?

Cделать ваш Telegram надежным поможет функция секретного диалога. Как заявляет компания, в этом режиме, ни сам сервер, ни кто-либо другой не имеет доступа к контенту вашей переписки, информация ни коим образом не сохраняется, и никто не может узнать, кому и что вы писали.

Viber

Что сервис знает о вас?

В графе политики приватности Viber указано, что этот сервис хранит: ваши регистрационные данные, которые вы сами вносите при регистрации; копии вашей телефонной книги (включая тех, кто не зарегистрирован в Viber); если вы регистрировались через какую-либо другу социальную сеть, Viber также хранит информацию о вашем аккаунте; также сервис собирает информацию о вашей активности или так званую метадату, включая информацию о том, когда вы находились в сети, когда и от кого получали сообщения, кому и в какое время звонили, какая была длительность разговора и так далее.

Как защитить свой аккаунт?

Сервис также имеет функцию секретного чата, в котором информация, по идее не должна сохраняться.

Кроме этого, Viber предоставляет возможность полностью удалить информацию о всех сообщениях не только для вас, ваших друзей, но и для самого сервера. Еще, в настройках приватности, вы можете изменить видимость вашего онлайн-статуса, скрыть от пользователей информацию какие Viber-приложения или игры вы используете, закрыть доступ к своим фото и скрыть данные вашей геолокации.

Skype

Что сервис знает о вас?

В одной из секций правил приватности Skype указано, что этот сервис видеосвязи хранит информацию о пользователях для регуляторных норм, законодательных процедур и соответствующих случаев с официальными судебными исками. Причем срок хранения такой информации неограниченный.

Ранее, Skype был вовлечен в несколько крупных скандалов, когда компанию споймали на сотрудничестве с властями Китая, отслеживании политических взглядов китайских пользователей, вплоть до контроля личных разговоров.

Позже, Эдвард Сноуден предоставил документы о том, что Skype работал с секретной программой ФБР Prism, передавая агентству безопасности информацию о всех видеозвонках пользователей.

Как защитить свой аккаунт?

Сегодня для многих Skype является уже рудиментарным приложением, поскольку чуть ли не каждый современный интернет-сервис имеет функцию видеосвязи.

Но, все же, если вы привыкли пользоваться этим сервисом (который Microsoft купили в 2011 за $8,5 млрд) следите за изменениями в политике конфиденциальности, проверяйте какую именно информацию о вас хранит Skype, и хорошенько подумайте, прежде чем давать сервису доступ к вашим личным файлам, местоположению и аккаунтам в других социальных сетях.

Генеральный директор Microsoft Стив Балмер и генеральный директор Skype Тони Бейтс, фото: EPA