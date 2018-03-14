Журналисты назвали вероятную причину смерти Стивена Хокинга

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Хокинг скончался от осложнений основного заболевания

Хокинг скончался от осложнений основного заболевания

Британский физик Стивен Хокинг умер 14 марта из-за осложнений бокового амиотрофического склероза.

Это первые подробности о причинах смерти ученого, которые смогли выяснить представители издания The Huffington Post

Издание сообщило, что Хокинг умер "после осложнений, вызванных амиотрофическим боковым склерозом, прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием". Это заболевание было диагностировано у ученого в 1963 году.

"Во-первых, не забудьте взглянуть на звезды, а не на ноги. Во-вторых, никогда не сдавайтесь. Работа дает вам смысл и цель, без которых нет жизни. В-третьих, если вам посчастливилось найти любовь, цените это чувство", - говорил Хокинг несколько лет назад, комментируя свое заболевание.

В то же время дети Стивена Хокинга отказались говорить об обстоятельствах его смерти, попросив время на прощание с отцом.

"Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня скончался. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будут оставаться с нами на многие года" - говорится в заявлении семьи Хокинга.

Добавим, одно из последних появлений Стивена Хокинга на телеэкранах было в конце февраля. Тогда ученый в интервью со своим коллегой Нилом де Грасс Тайсоном ответил на вопрос о том, что существовало до Большого взрыва и появления Вселенной

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