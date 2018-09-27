Защита от дурака. Microsoft разработала искусственный интеллект для борьбы с курением на АЗС

Компания Shell при поддержке Microsoft разработала систему для предотвращения опасных ситуаций, вызванных курящими людьми на заправках.

Microsoft использовала камеры для постоянного наблюдения за людьми и искусственный интеллект, который определял горящие сигареты и включал сигнализацию, пишет The Next Web.

Зажженная сигарета горит при температуре около 600 градусов по Цельсию. Точка автовоспламенения для бензина меньше половины этого. Несмотря на эти факты, люди курят во время заправки авто. Оказывается, это такая распространенная проблема, что Microsoft разработала систему сигнализации, основанной на искусственном интеллекте, чтобы помочь работникам АЗС справиться с правонарушителями.

Всякий раз, когда возникало определенное поведение - например, зажигание сигареты - встроенный искусственный интеллект делает снимок и загружает его в облако, где более надежный искусственный интеллект определяет, следует ли сигнализировать о тревоге.

Чтобы обнаружить специфическое поведение, которое может привести к опасному моменту и воспламенению тысяч галлонов бензина, Microsoft должна была разработать маломощную систему распознавания изображений, которая могла бы работать локально.

Дело в том, что АЗС зачастую не может позволить себе компьютеры с поддержкой ИИ, но при этом возможность загрузить все кадры в облако существует. Решение Microsoft - использовать более простые алгоритмы для обнаружения возможных курильщиков, а затем отправить эти кадры в облако для анализа.

Как отмечает The Next Web, "это изящное решение проблемы, которая не должна существовать". В настоящее время пилотная программа работает на двух станциях Shell, в Сингапуре и в Таиланде.