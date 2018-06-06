Заработало. Зонд Curiosity впервые после поломки собрал пробы марсианского грунта

После 18 месяцев бездействия бортовая лаборатория марсохода Curiosity вернулась в рабочее состояние благодаря работе инженеров из Лаборатории NASA по изучению реактивного движения.

Это стало возможным после разработки новых методов бурения без стабилизирующих упоров, сообщает официальный сайт NASA.

"Это был подвиг, он представляет месяцы и месяцы работы нашей команды. Инженеры должны были создать новый способ для ровера, чтобы сверлить камни на Марсе после того, как в декабре 2016 года механическая проблема испортила дрель", - сказал Джим Эриксон, руководитель проекта миссии Mars Science Laboratory NASA.

20 мая новая техника позволила Curiosity пробурить первый с 2016 года образец горной породы. 31 мая удалось протолкнуть марсианский порошок в лабораторию ровера. Первые данные об образце грунта появятся в течение недели.

Тестирование нового метода бурения, а также новых методов доставки образцов будет продолжаться. Тем не менее, даже первый результат - уже важная веха для миссии, уверяют инженеры.

"Научная команда была уверена, что инженеры справлятся - настолько уверены, что мы вернулись к образцу, который мы пропустили раньше. Риск окупился, и теперь у нас есть ключевой образец, который мы, возможно, никогда раньше не получали. Удивительно, что у нас появилась такая возможность после пяти лет миссии. Это значит, что мы можем возобновить изучение горы Шарп, по которой сейчас поднимается Curiosity", - сказал один из сотрудников миссии, Ашвин Васавада.

Инженерам удалось разработать новый способ бурения, при котором марсоход использует в качестве упора только свой манипулятор, прижимающий бур к грунту. Специалисты NASA решили использовать датчик усилия, который изначально предназначался для того, чтобы останавливать манипулятор при столкновении с объектами. Теперь он помогает манипулятору оценивать силу нажатия во время бурения.

Марсоход Curiosity сел на планету в рамках миссии NASA Mars Science Laboratory в 2012 году. Марсоход представляет собой автономную химическую лабораторию в несколько раз больше и тяжелее предыдущих роверов. За несколько лет своей работы марсоход предоставил много интересных данных и сделал множество живописных снимков Красной планеты.