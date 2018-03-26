Запуск ракеты Falcon 9 пробил огромную дыру в ионосфере Земли

Успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 от SpaceX в августе 2017 года создал временную дыру в ионосфере Земли.

Причиной образования такой дыры стали необычная траектория ракеты и вес полезной нагрузки, пишет Ars Technica.

Обычно вскоре после запуска большинство ракет меняет траекторию движения и летит не вертикально вверх, а, зачастую, почти параллельно поверхности Земли. Это нужно для уменьшения давления на ракету. Однако в августе прошлого года ракета SpaceX Falcon 9 не совершила подобный маневр.

В этом запуске ракета с легким тайваньским спутником Formosat-5 достигла высоты 300 км примерно через 5 минут, и из-за ее вертикального движения она создала не традиционную V-образную волну, а гигантские круговые ударные волны, которые растянулись более чем на 1,8 миллиона квадратных километров, что примерно равно четырем территориям Калифорнии или трем территориям Украины.

С помощью компьютерной симуляции ракетных пусков ученые из Тайваньского университета пришли к выводу, что ракета при движении по вертикальной траектории вызывает гораздо большие атмосферные возмущения, чем при движении по более пологой. Ионосферная дыра, которая появилась через 13 минут после запуска, потенциально имела большее значение для систем GPS. Falcon 9 истощила уровни плазмы в 900-километровой зоне ионосферы, что, по мнению ученых, вызвало 1-метровую ошибку в программах GPS-навигации.

Сама по себе вызванная Falcon-9 ошибка для навигационных устройств GPS не была слишком значительной. Но эксперты отмечают, что более частые и более мощные запуски с такими нарушениями могут значительно исказить GPS-навигацию.

"Человек вступает в эпоху, когда запуск ракет становится обычным и частым из-за снижения стоимости за счет многоразовых ракет. Между тем, люди разрабатывают более мощные ракеты для отправки грузов на другие планеты. Эти два фактора будут постепенно влиять на среднюю и верхнюю атмосферу Земли, и стоит обратить внимание на это", - заявил Чарльз Лин, геофизик Национального университета Чэн Гун в Тайване и ведущий автор исследования.

12 марта 2018 года НВ сообщало, что основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал новое видео с запуском ракеты Falcon Heavy, которая вывела на орбиту автомобиль Tesla и Starman. На видео показана подготовка к запуску и реакция людей.