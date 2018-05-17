Передаем за проезд. Зачем львовские трамваи оборудовали технологией бесконтактной оплаты

600 000 гривен потратили на новую систему оплаты в общественном транспорте Львова. Насколько полезна технология и зачем отказываться от налички объясняли менеджер Mastercard Сергей Францишко и городской глава Львова Андрей Садовый.

Покупка билета в транспорте с помощью QR-кода и различных банковских приложений уже вытесняется более современными технологиями.

Так, Львов недавно стал третьим городом Украины, в котором внедрили систему бесконтактной оплаты проезда.

Местный городской совет, в сотрудничестве с международной платежной системой Mastercard и государственным банком Ощадбанк, оборудовали 10 львовских трамваев (по одному в каждом) специальными валидаторами, к которым можно просто поднести карту любого банка, или даже смартфон, – и получить чек об оплате проезда.

Сегодня, цена билета в львовском электротранспорте составляет пять гривен. Новая система бесконтактной оплаты не будет взимать дополнительных комиссий и даже имеет функцию льготной оплаты проезда.

10 валидаторов бесконтактной оплаты установили в трамваях трех самых популярных городских рейсов. Цена одного такого валидатора – 30 000 гривен, а их покупка осуществлялась также при помощи Европейского банка реконструкции и развития. Вскоре аналогичными аппаратами оборудуют еще 10 трамваев.

Львовский трамвай, производства львовского концерна Электрон, фото: kyivpost.com

Как заявил мэр Львова Андрей Садовый, со следующего года планируют закупить 150 новых городских автобусов и 50 новых троллейбусов, чтобы система бесконтактной оплаты существовала во всех видах транспорта.

Кроме удобного и простого сервиса для туристов из-за границы, современная система оплаты также призвана повысить безопасность в городском транспорте, поскольку водители больше не будут отвлекаться на оборот налички во время движения.

«Сейчас мы говорим о стратегии Львова как smartcity. Бесконтактная оплата в общественном электротранспорте — это один из этапов. Следующий — полноценное внедрение е-билета во всем общественном транспорте», — говорит Андрей Садовый.

Мэр Львова также объяснил, что городские власти открыты к любым интересным предложениям и готовы внедрять современные технологии для развития города.

Такая технология должна быть полезной, в первую очередь, для туристических городов Украины, и уже как год, бесконтактной системой оплаты пользуются жители и гости Мукачево в городских автобусах.

А, по словам директора по развитию бизнеса Mastercard в Украине Сергей Францишко, еще в 2015-м Киев и вовсе стал пятым городом в мире, в котором внедрили подобную систему.

Сейчас, купить билет, прикоснувшись картой или мобильным устройством к специальному аппарату, можно в столичном метро, фуникулере и трамвае.

Бесконтактный валидатор в скоростном трамвае Киева, фото: itc.ua

«Система бесконтактных платежей показывает постоянный рост, по статистике национального банка, только за прошлый год количество бесконтактных карт выросло на 40%», – говорит представитель Mastercard Сергей Францишко. «В Киеве бесконтактные оплаты в транспорте уже опробовали гости из 67 стран, и за время работы такой системы в Украине пассажиры произвели уже 25,5 млн. оплат».

К сожалению, менеджер Mastercard не ответил на вопрос, какие следующие города получат новую систему бесконтактной оплаты, сославшись на корпоративную политику.

Также, стоит отметить, что современная технология оплаты в Киевском метрополитене работает не без проблем. Из-за сложностей с соединением, в некоторых местах пассажиры не могут воспользоваться бесконтактными валидаторами.

Но, по заявлению председателя правления Ощадбанка Андрея Пышного, технология будет усовершенствоваться и сможет работать в квазионлайн режиме, что позволит ей функционировать при непостоянной связи и быстро реагировать на потерю сигнала.

«Сервис должен быть максимально простым и интуитивным. Идеальный сервис — это когда количество шагов для достижения цели является сокращенным до минимума» – объясняет Андрей Пышный.

Напомним, что проезд в общественном траспорте в разных городах Украины составляет от 10 до 20 евроцентов, что является одной из самых низких цен в Европе.