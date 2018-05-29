На зло Маску. Зачем Джефф Безос рвется в космос?

Джефф Безос заявил, что начнет селить людей на Луну в течение следующих 10 лет. И он не единственный, кто мечтает колонизировать внеземные пространства.

Частная компания по производству космической техники SpaceX была основана Илоном Маском в 2004-м. Сперва общественность лишь смеялась над заявлениями о колонизации Марса, дешевом космическом туризме и революции в покорении космоса. Сейчас же трудно переоценить вклад SpaceX в развитие космической программы США.

После ряда неудачных запусков, проблем с финансированием и массовой критики скептиков по всему миру, подопечным Маска удалось запустить одну из крупнейших ракет-носителей в истории – Falcon Heavy.

Запуск Falcon Heavy, фото: EPA

Технологии SpaceX привели к значительному снижению цен на разработку, запуск и повторное использование космических аппаратов, позволив компании стать одним из перевозчиков NASA и постоянно получать государственную поддержку.

Конкуренты с Amazon

Примечательно, что богатейший человек планеты, владелец интернет-гиганта Amazon Джефф Безос, основал свою аэрокосмическую компанию Blue Origin за два года до появления SpaceX.

Не смотря на успешные запуски многоразовой ракеты-носителя New Shepard, Blue Origin постоянно находится в тени предприятия Илона Маска.

Хотя, многомиллиардные доходы Amazon и глобальные проекты Джеффа Безоса по покорению космоса могут вмиг изменить ситуацию на этом поле.

В недавнем интервью GeekWire, основатель интернет магазина и ракетостроительной компании заявил, что планирует наладить сотрудничество Blue Origin не только с NASA, но и с Европейским космическим агентством.

В планах 54-летнего бизнесмена – колонизация Луны. Безос стремится не только пустить пыль в глаза SpaceX, но и заявляет о масштабных космических проектах человечества.

Среди прочего, мультимиллиардер планирует постепенно переносить тяжелое производство с Земли на Луну, оставляя нашу планету для проживания и легкой промышленности.

Безос уверяет, что с учетом сотрудничества и поддержки его компании, лунный модуль Blue Origin может перевезти первые пять тонн груза на Луну уже к средине 2020-х.

Проект лунного модуля Blue Origin, фото: geekwire.com

Возможно, SpaceX стоит отказаться от фанатичной идеи колонизации Марса и поддержать более реальные проекты Blue Origin. Ведь, действительно, ближайший Земной спутник находится на доступном расстоянии, и имеет воду, из которой можно делать кислород и ракетное топливо.

Совместные проекты SpaceX и Blue Origin в перспективе могли бы привести к созданию на Луне первой космической станции, и мечта Маска о колонизации Марса выглядела бы реальнее.

Но сейчас компании находятся в конкурирующей среде и борются за контракты и сотрудничество с NASA.

Рынок космобизнеса

Вопреки медийности Маска и Безоса, их космические проекты далеко не единственные, и, как SpaceX, так и Blue Origin вынуждены вести борьбу с рядом других частных предприятий в сфере ракетостроения.

В связи с этим, НВ представляет самых серьезных конкурентов Илона Маска и Джеффа Безоса.

Boeing

Запуск ракеты Delta IV, фото: softcraze.com

Один из крупнейших мировых авиапроизводителей также заинтересован в космической отрасли.

Boeing давно сотрудничает с NASA, и, кроме известной Delta IV, их производственной линии принадлежат различные компоненты ракет-носителей, разгонные блоки, космические платформы и даже модули международных космических станций.

Передовые технологии гражданской авиации Boeing, включая изобретение самого легкого металла в мире, могут быть использованы в усовершенствовании космической продукции и сотрудничестве с другими предприятиями.

Lockheed Martin

Запуск ракеты Atlas V, фото: losangeles.af.mil

Мировой лидер военно-промышленного комплекса является главным поставщиком вооружения и военной техники для правительства США.

На счету их гражданской космической отрасли десятки различных спутников, которые NASA заказывали и успешно запускали несколько десятков лет.

Компании также принадлежат неоднократные успешные запуски ракеты-носителя Atlas V, которая используется многими другими предприятиями.

Orbital ATK

Недавно основанная космическая корпорация получила контракт на разработку бокового ускорителя для самого амбициозного проекта NASA – сверхтяжелой ракеты Space Launch System.

Кроме этого, в 2016-м, NASA выбрали Orbital ATK для снабжения Международной космической станции Commercial Resupply Services 2 и, как минимум, шести миссий для грузового космического корабля Cygnus.

Создание собственной ракеты-носителя и реализация всех проектов, уже в скором времени позволят компании конкурировать со SpaceX и другими космическими гигантами.

История «частников» в космосе

Авангардом космических исследований человечества принято считать Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства – NASA.

Не смотря на то, что эта структура является федеральной и подчиняется непосредственно правительству США, все достижения NASA были бы невозможными без усилий частных компаний.

Чуть больше чем через год после полета в космос Юрия Гагарина, американская Лаборатория Бэлла стала первой в истории частной компанией, которая построила космический аппарат.

Предприятие пионера телефонных коммуникаций Александра Бэлла разработало первый в мире активный спутник связи Телстар. NASA успешно запустило аппарат летом 1962-го, открыв эру сотрудничества частного бизнеса и государственной космической администрации.

Этот случай, скорее, был исключением, ведь десятки лет абсолютную монополию на разработку и запуск космических аппаратов имело только государство США.

Спутник Телстар, фото: hipertextual.com

Но, довольно скоро пришло осознание того, что частный бизнес может не только улучшить разработку космических аппаратов, но и значительно снизить стоимость таких исследований. Теперь государство может не тратить миллионы долларов на различные проекты каждый год, а просто покупать готовые технологии у отдельных частных разработчиков.

Симбиоз частных интеллектуальных способностей и государственной власти на запуск космических аппаратов случился в 1984-м. Тогда администрация Рональда Рейгана приняла закон о разрешении частным компаниям проводить собственные запуски ракет в космос.

Следующий закон о финансировании NASA частных космических проектов в 1990-м открыл абсолютно новую площадку для win-win бизнеса в США.

Благодаря таким возможностям, в Америке была создана цепочка из малых и больших частных предприятий, которые занимаются космическим ракетостроением.

Украинские перспективы

Глядя на стремительное развитие космической отрасли США, украинские власти также решили дать возможность частным компаниям вести бизнес в ракетно-космической отрасли.

Глава Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко даже заявил о разработке соответствующего закона.

В конкуренции рождаются лучшие образцы любой техники

Представитель Госкосмоса Украины объяснил, что они очень заинтересованы в конкуренции государственных и частных предприятий: «В конкуренции рождаются лучшие образцы любой техники».

Но когда документ вступит в силу, пока, к сожалению, неизвестно. Да и сама мысль об улучшении отечественной аэрокосмической промышленности пришла украинским политикам несколько поздно. Хотя, как говориться, лучше поздно, чем никогда.