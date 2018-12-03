03 декабря 2018, понедельник

Взлетели. Первая после аварии с Союзом миссия на МКС успешно стартовала

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Старт ракеты Союз

Старт ракеты Союз

Ракета Союз-ФГ с кораблем Союз МС-11 с тремя членами экипажа стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции.

На орбиту отправились россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн, сообщает РИА Новости. 

Менее чем через десять минут после старта корабль отделился от верхней ступени ракеты и взял курс на МКС. Стыковка со станцией запланирована на 20:36 по Москве.

"Есть отделение космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя. Космический корабль вышел на околоземную орбиту", — объявил дежурный в Центре управления полетами.

На станции новый экипаж ждут российский космонавт Сергей Прокопьев, немец Александер Герст и американка Серина Ауньон. Планируется, что Кононенко, Сен-Жак и Макклейн проведут на орбите 194 суток.

Все боковые блоки ракеты-носителя Союза-ФГ успешно отделились от центрального блока, сообщил диктор в Центре управления полетами. Именно на этом этапе 11 октября произошла авария аналогичной ракеты.

Изначально запуск планировался на 20-е числа декабря, но после аварии ракеты с предыдущим кораблем Союз МС-10 11 октября было решено провести его чуть раньше. Экипаж десятого Союза — российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг — не попали на станцию и приземлились через 20 минут после старта. 

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Напомним, 11 октября на ракете Союз после старта с космодрома Байконур аварийно отключились двигатели второй ступени. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.

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Спасательная капсула с членами экипажа приземлилась в Казахстане. Они выжили.

Ракета-носитель должна была доставить космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга на Международную космическую станцию.

После аварии Россия прекратила пилотируемые пуски ракетоносителей.

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