Взлетели. Первая после аварии с Союзом миссия на МКС успешно стартовала

Ракета Союз-ФГ с кораблем Союз МС-11 с тремя членами экипажа стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции.
На орбиту отправились россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн, сообщает РИА Новости.
Менее чем через десять минут после старта корабль отделился от верхней ступени ракеты и взял курс на МКС. Стыковка со станцией запланирована на 20:36 по Москве.
"Есть отделение космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя. Космический корабль вышел на околоземную орбиту", — объявил дежурный в Центре управления полетами.
На станции новый экипаж ждут российский космонавт Сергей Прокопьев, немец Александер Герст и американка Серина Ауньон. Планируется, что Кононенко, Сен-Жак и Макклейн проведут на орбите 194 суток.
Все боковые блоки ракеты-носителя Союза-ФГ успешно отделились от центрального блока, сообщил диктор в Центре управления полетами. Именно на этом этапе 11 октября произошла авария аналогичной ракеты.
Изначально запуск планировался на 20-е числа декабря, но после аварии ракеты с предыдущим кораблем Союз МС-10 11 октября было решено провести его чуть раньше. Экипаж десятого Союза — российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг — не попали на станцию и приземлились через 20 минут после старта.
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Напомним, 11 октября на ракете Союз после старта с космодрома Байконур аварийно отключились двигатели второй ступени. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.
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Ракета-носитель должна была доставить космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга на Международную космическую станцию.
После аварии Россия прекратила пилотируемые пуски ракетоносителей.
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