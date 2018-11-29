Взлетаем. Audi показала прототип маленького летающего такси

Компании Audi и Airbus продемонстрировали уменьшенную модель системы Pop.Up Next, которая предназначена для перемещения электрокаров по воздуху.
Система Pop.Up Next должна появиться на рынке примерно через десять лет и пользоваться ей смогут даже те, у кого нет водительских прав, сообщает New Atlas.
Дело в том, что система фактически состоит из трех отдельных компонентов. Сначала идут электрические салазки мощностью 60 кВт (80 л.с.), которые прикрепляются к пассажирской каюте, чтобы сформировать автомобиль с нулевым уровнем выбросов. Пассажиры внутри могут использовать приложение Pop.Up Next, чтобы вызвать один из системных модулей, который поднимет их из пробки и доставит к месту назначения.
По представлению авторов проекта, для полетов капсула подвешивается под дроном, а при переходе в наземный режим квадрокоптер "сгружает" ее на транспортную платформу. Возможен и вариант, когда в полет капсула отправляется вместе с колесным шасси. На выставке Amsterdam Drone Week прототип продемонстрировал успешную работу: по заданным маршрутам безошибочно передвигались и летающий, и колесный модули.
"Летающие такси уже в пути. Мы в Audi уверены в этом. Все больше и больше людей переезжают в города, и благодаря автоматизации все больше людей будет мобильными. В будущем пожилые граждане, дети и люди без водительских прав захотят использовать удобные такси-роботов", - говорит представитель компании Бернд Мартенс.
Полноценные испытания Pop.Up состоятся уже в следующем году. Немецкое правительство подписало протокол о намереньях протестировать концептуальное транспортное средство в окресностях города Ингольштадт, где базируется Audi.
Министр транспорта Германии Андреас Шойер увидел в смешанном, то есть способном ездить и летать транспорте большой потенциал, ведь он создаст "новое измерение мобильности". Однако, предварительно Audi вместе с компаньонами по проекту должны построить и испытать полноразмерные прототипы.
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