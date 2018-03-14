Второй Эйнштейн. Что говорят о Стивене Хокинге ученые-современники

14 марта в Кембридже на 77 году жизни скончался известный физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг.

Наибольшую известность он получил благодаря изучению природы черных дыр и теории возникновения мира в результате Большого взрыва. Также был одним из основоположников квантовой космологии.

Многие ученые по всему миру отдали дань Стивену, вспоминая не только его научные достижения, но и его юмор, его образ жизни, ситуации, связанные с великим физиком.

"Ни один ученый со времен Альберта Эйнштейна не возбуждал так воображение общественности и не притягивал к себе десятки миллионов людей со всего мира", — сказал профессор теоретической физики из Нью-Йоркского университета Митио Каку.

"Он вдохновлял поколения, чтобы выйти за рамки нашей голубой планеты и расширить наше понимание Вселенной. Его личности и гения будет очень не хватать. Мои мысли с его семьей", - написал первый британский астронавт Тим Пик.

"Молчаливое лицо, как циферблат ума, что в одиночку плывет сквозь мысли странные моря". Так Вордсворт описал Ньютона, но он мог предвидеть молчаливое лицо великого преемника Ньютона в качестве Лукасовского профессора", - написал ученый и популяризатор науки Ричард Докинз.

"Его уход оставил после себя интеллектуальный вакуум. Но это не пустота. Подумайте об этом как о какой-то вакуумной энергии, пронизывающей ткань пространства-времени, которая мешает. Стивен Хокинг, RIP 1942-2018", - подчеркнул астрофизик Нил ДеГрасс Тайсон.

"Настоящий триумф его жизни. Его имя будет жить в анналах науки; миллионы людей расширили свои космические горизонты благодаря его бестселлерам. Более того - во всем мире были вдохновлены уникальным примером достижения успеха во всех отношениях - проявлением удивительной силы воли и решимости", - заявил журналистам космолог из Кембриджского университета и давний коллега Хокинга Мартин Рис.

"С его уходом из жизни мир потерял одного из самых узнаваемых ученых. Хокинг занимал кафедру, которой в свое время заведовал Исаак Ньютон. Его исследование черных дыр - это красивая научная работа, объясняющая природу черных дыр. Он написал ряд книг, ставших очень популярными, к примеру "Краткая история времени", и многие люди стали интересоваться наукой благодаря его трудам", - сказал экс-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов.

"Образ Стивена Хокинга, в моторизованном инвалидном кресле, голова слегка повернута в сторону, руки скрещены - это истинный символ торжества разума над материей. Как и в случае с Дельфийским оракулом Древней Греции, физическое нарушение, казалось, компенсировалось почти сверхъестественными дарами, что позволяло его разуму свободно перемещаться по Вселенной, порой загадочно раскрывая некоторые из ее секретов, скрытых от обычного смертного взгляда", - подчеркнул сэр Роджер Пенроуз, английский физик и математик, который в 1988 году получил совмесно со Стивеном Хокингом премия Вольфа, а позднее написал с ним в соавторстве книгу "Природа пространства и времени".

"Что было уникальным в нем, так это то, что он обладал изумительной способностью видеть сквозь весь беспорядок в физике и видеть, что такое центральные точки", - считает профессор Джеймс Хартл, который сотрудничал с Хокингом, чтобы развить теорию волновой функции Хартла-Хокинга.

"Стивен Хокинг умер сегодня. Я чуть не убила его, а он меня, 15 лет назад, когда его кресло-коляска вылетело между двумя припаркованными машинами в Кембридже, и я была на своем велосипеде. В последний момент у меня получилось отвернуть. 100% его вина была. Благослови вас Господь, Стивен, и покойтесь с миром", - написала профессор археологии Кембриджского университета Сара Паркак, одна из основоположниц "космической археологии". Это направление в науке использует информацию со спутников, находящихся на орбите в сотнях километров над Землей, чтобы находить древние памятники.

"Я был молодым австралийским студентом, который учился в Кембридже, а он, конечно же, был самым большим из пантеона суперзвезд, который делал такие места как Кембридж столь привлекательными. Но я не ожидал, что моя первая встреча с ним попадет на первые полосы газет в Великобритании. Мы возвращались домой поздно на наших велосипедах и мой помощник врезался в кресло-коляску Хокинга, которое ехало с большой скоростью и без огней. Это отправило их обоих в больницу, и мой друг оказался на первых страницах по совершенно неожиданным причинам", - вспоминает профессор Питер Тутхилл из Сиднейского института астрономии.