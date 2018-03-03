Вслед за Telegram. Создатель Viber заявил о запуске собственной криптовалюты

Хироси Микитани, генеральный директор японской компании Rakuten, которая владеет мессенджером Viber, заявил о запуске криптовалюты Rakuten Coin.

По словам Хироси Микитани, криптовалюта расширит возможности программы лояльности компании Rakuten Super Points, пишет TechCrunch.

Система лояльности Rakuten Super Points была запущена 15 лет назад и с тех пор использовалась довольно успешно, в результате чего общая сумма баллов более 1 триллиона Super Points для клиентов Rakuten составила примерно $9.1 млрд. По мнению владельца Viber, введение криптовалюты позволит снизить сборы при обмене валют в международных транзакциях, что может привлечь больше иностранных покупателей.

Во время выступления на Mobile World Congress в Барселоне Микитани сказал, что Rakuten Coin – "неограниченная" валюта, в отличие от биткоинов, число которых конечно. При этом он ничего не сообщил о предполагаемых сроках введения криптовалюты.

Магазины Rakuten принимают Bitcoin с марта 2015 года. Запуск Rakuten Coin стало результатом покупки компанией прав на разработки американского биткоин-стартапа Bitnet Technologies Ltd в 2016 году.

Интересно, что конкурент Rakuten в области электронной коммерции, компания Amazon, пока не выходит на рынок криптовалют. По словам Микитани, Rakuten сильно отличается от Amazon: "Мы не желаем непонимания между продавцами и покупателями, мы выступаем в роли катализатора. То есть наша философия заключается в том, чтобы расширить возможности общества, а не просто обеспечить больше удобств".

Подписывайтесь на Новое Время в Telegram , Telegram Мнений и Viber .

Ранее НВ сообщало, что создатели мессенджера Telegram сообщили американским чиновникам, что привлекли $850 млн от 81 инвестора для "разработки и поддержки блокчейна TON для мессенджера Telegram". Согласно предварительным данным, первоначально планировалось собрать $600 млн, но спрос подтолкнул эту планку до $850 млн.

В документе, который был представлен в Комиссию, говорится, что деньги были получены для "разработки блокчейна TON, разработки и обслуживание Telegram Messenger и других целей". В графе "тип размещенных ценных бумаг" в отчете указаны "соглашения о покупке криптовалюты".