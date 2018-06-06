Всё включено. Puma и MIT выпустили кроссовки с бактериями

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) и Puma выпустили кроссовки, вентиляцию в которых контролируют особые бактерии.

Идея этого сотрудничества заключается в том, что люди будут носить живые, адаптируемые продукты, пишет CNBC.

Коллекция кроссовок получила название Adaptive Dynamics, и это один из первых в мире видов обуви с элементами так называемого биодизайна.

Бактерии, которые размещены внутри щелей на верхнем слое стельки, способны обнаруживать соединения, присутствующие в поту. Затем бактерии реагируют, изменяя проводимость стельки. Далее происходит регистрация этих изменений. В конце обувь передает информацию на интеллектуальное устройство пользователя. Пользователи могут прочитать все об усталости и уровне производительности в режиме реального времени.

"Биодизайн может стать новым способом взаимодействия человека с материалами; материал может самостоятельно менять форму в соответствии с изменениями среды", - подчеркнули создатели кроссовок.

Официальных планов по выходу такой обуви на рынок пока нет, однако ожидается, что коллекция все же появится в виде лимитированной серии, после чего некоторые наработки могут быть использованы в основной линейке продуктов Puma.

Кроме того, Puma представила футболку Carbon Eaters с маленьким контейнером, наполненным культурой микроорганизмов, которые реагируют на повышенную концентрацию углекислого газа в воздухе изменением цвета.

Puma и MIT Design Lab надеются сформировать будущее спортивной одежды с использованием новых технологий. Их сотрудничество может потенциально повлиять на дизайн спортивных трикотажных изделий, бейсбольной экипировки и обуви для бегунов.