Токио-Нью-Йорк за два часа. Все, что нужно знать о новом сверхзвуковом лайнере Boeing

Boeing заявили о путешествиях по всему миру за считанные часы. В случае успеха, это будет самый быстрый транспорт на планете.

На днях, один из крупнейших авиапроизводителей в мире Boeing представил проект нового гиперзвукового пассажирского самолета.

Это первый в истории бренда проект гиперзвукового пассажирского самолета, который, как планируется, будет преодолевать расстояние от Токио до Нью-Йорка за два часа и превосходить скорость звука в пять раз.

Судя по изображению самолета, которое компания представила на конференции в Атланте, новый Boeign будет иметь футуристический суперобтекаемый фюзеляж в виде капсулы, и количество иллюминаторов предполагает перевозку нескольких десятков человек.

Однако, говорить что дизайн самолета будет точно таким же пока рано, ведь в компании заявляют, что летать такие самолеты начнут не раньше чем через 20 лет.

Вначале 2018-го Boeing заявляли о еще одном самолете, который должен обогнать звук более чем в пять раз, и выйти в свет уже через 10-20 лет. Правда, этот концепт готовится исключительно для военных целей и не предполагает пассажирских перевозок.

«Это один из нескольких проектов, которые мы разрабатываем для гиперзвуковых самолетов», – говорит Кевин Боукотт, главный инженер в Boeing Research & Technology. «Конкретно этот концепт планируется для военного применения и будет нацелен на разведку, защиту воздушного пространства и нанесение авиаударов».

Американская компания Boeing работает над проектами сверхзвуковых самолетов более 60 лет, начиная с производства экспериментального самолёт-ракетоплана X-15, который мог разгоняться до 7000 км/час и подниматься на высоту свыше 100 км.

Кроме этого, Boeing являются одними из ключевых партнеров NASA, и их технологии широко используются во многих космических миссиях, включительно с разработками главного конкурента Falcon Heavy – сверхтяжелой ракеты-носителя NASA SLS.

В конце 2017-го руководитель Boeing даже заявил, что их компания опередит SpaceX в гонке к Марсу, на что Илон Маск только одобрительно ответил в Twitter.

Do it — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2017

Несмотря на то, что cверхбыстрый самолет Boeing может появиться только через несколько десятков лет, это все равно может стать венцом транспортных технологий человечества.

На сегодня, в мире не существует пассажирских транспортных средств, которые могли бы перевозить людей со скоростью, превышающую скорость звука. Hyperloop Илона Маска только планирует это сделать в ближайшем будущем. Да и 1200 км/час скорости вакуумного поезда явно проигрывают умопомрачительным цифрам, которые заявили в Boeing.

Единственные, кто приближался к гиперзвуковой мечте и осмелились перенести технологии военных истребителей в гражданскую авиацию, были разработчики самолетов Конкорд и Ту-144.

Ни одна из европейских стран не могла потянуть такой бюджет проекта, и производство Конкорда решили разделить между собой Великобритания и Франция. Советские власти решили не отставать от запада и также пустили в ход собственный сверхзвуковой аналог Конкорда – Ту-144.

Оба самолета использовались в коммерческих целях и совершали пассажироперевозки по всему миру. Конечно, европейский самолет начал летать несколько раньше и закончил свою эксплуатацию позже, чем разработка СССР.

Лайнеры могли разгоняться до 2500 км/час, и, в частности, Конкорд доставлял пассажиров из Лондона в Нью-Йорк менее чем за три с половиной часа.

Технологии самолетов действительно удивляли. Что стоит только тот факт, что при таких скоростях фюзеляж нагревался до 120 градусов Цельсия и увеличивался на несколько десятков сантиметров. Это были настоящие космические корабли, что стояли в гражданских аэропортах.

Но, из-за чрезвычайно высокой стоимости производства и очень дорогих билетов, страны не могли продолжать разрабатывать эти модели себе же в убыток. После выпуска всего 20 самолетов Конкорд, его последний полет состоялся в конце 2003-го года.

Дешевые авиаперелеты, которые до сих пор преодолевают Атлантику в рамках 10 часов, вытеснили величайшую транспортную разработку человечества. Да и высокоскоростной интернет позволил бизнесменам не платить по $10000 за возможность с утра слетать на встречу на другой континент, и вернуться домой уже к вечеру.

Теперь же, будем надеяться, что революционные планы SpaceX и Boeing возродят идеи сверхзвукового перемещения по Земле.