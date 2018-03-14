Как победить время и смерть. Все, что нужно знать о наследии Стивена Хокинга

Сегодня, 14 марта, на 77-м году жизни скончался знаменитый британский физик Стивен Хокинг. Он был не только автором нескольких крайне важных для физики теорий, но и едва ли не самым значимым популяризатором науки в мире. И навсегда останется научной иконой - как человек, который не только разобрался в том, что такое время, но и в том, как побеждать казалось бы неминуемую смерть

Стивен Хокинг внес колоссальный вклад в понимание черных дыр и теорию о возникновении мира после Большого взрыва. Он также стал одним из главных голосов, предостерегающих нас от слишком поспешного развития искусственного интеллекта и чересчур активных поисков инопланетян.

И, конечно же, едва ли не важнейшим достижением Хокинга стала популяризация науки как таковой.

Несмотря на то, что ученый последние десятилетия перемещался исключительно на коляске и общался с миром посредством синтезированного голоса, он все же читал лекции, посещал ток-шоу и даже появлялся в популярных сериалах.

Его имя стало символом современной науки.

НВ постаралось выделить самые важные факты о Стивене Хокинге.

1Ученый долго и с большим успехом боролся с боковым амиотрофическим склерозом, который врачи диагностировали у него в 1963 году. Диагноз был неутешительным - медики предполагали, что ему осталось жить не более 2-3 лет.

Сегодня можно констатировать, что Хокинг победил болезнь, поскольку прожил более 50 лет с момента вынесения врачебного приговора.

Хокинг начал пользоваться коляской лишь в конце 1960-х. В 1985 году он перенес воспаление легких, после чего утратил способность говорить. Друзья подарили ему синтезатор речи, который был установлен в его коляске.

Со временем болезнь привела к почти полному параличу Хокинга. Долгое время он мог двигать указательным пальцем руки, а затем и вовсе - лишь мышцей щеки.

Все это не мешало Хокингу вести весьма активный образ жизни. В 2007 году он даже совершил полет в невесомости.

Он неоднократно говорил, что болезнь стала чем-то вроде подарка для него, поскольку он устал от жизни. Болезнь позволяла уделять больше времени науке, хотя и привела к тому, что в повседневной жизни он целиком зависел от окружающих, признавал он.

2Хокинг любил шутить насчет себя и математики. Он не изучал ее со времен средней школы. Оказавшись на должности преподавателя в Оксфордском университете, Хокинг читал учебник с опережением на неделю по сравнению со своими студентами. И таким образом мог вести лекции.

Это не помешало ему получить звание профессора математики.

3Основными сферами деятельности Хокинга были космология и квантовая гравитация.

Он первым применил термодинамику для описания черных дыр. Он также выдвинул теорию об излучении Хокинга, из-за которого "испаряются" черные дыры.

В рамках теории Большого взрыва Хокинг предположил существование микроскопических черных дыр, которые при размерах протона могли бы иметь массу в миллиарды тонн.

Тем самым Хокинг стал одним из первых ученых, которые попробовали состыковать теорию относительности с квантовой механикой.

Незадолго до смерти Хокинг выступил с весьма доступным объяснением того, чем была Вселенная до Большого взрыва.

4Благодаря Хокингу получили широкое распространение до того известные лишь в узких научных кругах теории о Большом взрыве, черных дырах и природе времени.

Хокинг написал несколько научно-популярных книг, которые стали бестселлерами. Самая знаменитая из них - Краткая история времени (1988). Также огромной популярностью пользовалась книга Джордж и тайны Вселенной (2006), которую Хокинг написал в соавторстве со своей дочерью.

5Хокинг имел очень активную позицию по ряду ключевых для человечества вопросов.

В частности, он выступал за скорейшее освоение космоса, предсказывая скорую гибель человечества на Земле из-за проблем с экологией, генетически-модифицированных вирусов и угрозы ядерной войны.

Он также выступал против преподавания в школах креоционизма - теории о том, что человек (а то и весь мир) были созданы кем-то, а не возникли благодаря законам физики и теории эволюции.

Он также выступал против активного развития искусственного интеллекта, предсказывая, что тот может стать опасным для людей.

В 2015 году Хокинг согласился принять участие в проекте российского миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Listen по поиску внеземной жизни. В то же время Хокинг предупреждал, что контакты с высокоразвитыми инопланетянами могут быть опасны.

6Хокинг прославился также своими спорами.

В 1970-х он заключал пари с физиком Кипом Торном насчет природы излучения одной из звезд (победитель должен был получить годовую подписку на журнал Пентхауз).

Позже вместе с Торном он заключил пари с другим физиком Джоном Прескиллом о материи, захваченной черной дырой. Много лет спустя Хокинг признал, что в том споре был прав Прескилл.