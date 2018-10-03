Все ближе к запуску. В Испании представили пассажирскую капсулу Hyperloop

Компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) представила свою первую полномасштабную пассажирскую капсулу 2 октября в испанском Кадисе.

Капсула сделана в натуральную величину и уже способна перевозить пассажиров, пишет CNBC.

Генеральный директор HTT Дирк Альборн сказал, что надеется, что в течение трех лет будет запущена полная система Hyperloop. "Через три года мы с тобой сможем поехать в Hyperloop", - сказал он журналисту.

Альборн добавил, что пассажиры должны будут подписать отказ от претензий перед посадкой в ​​Hyperloop, поскольку регуляторы продолжают разрабатывать юридические требования и требования безопасности. Он сказал, что во всем мире принятие транспорта Hyperloop может произойти "через пять-десять лет", как только будет создана нормативная база.

Капсула HTT достигает 32 метров в длину, длина самой кабины - 15 метров. Весит капсула 5 тонн. В ней используется 82 панели из углеродного волокна, 72 сенсорных датчика, HTT утверждает, что материал капсулы, под названием Vibranium, в восемь раз прочнее стали и в 10 раз прочнее алюминиевых альтернатив. Компания не полностью завершила свой интерьер. Ожидается, что салон будет вмещать от 28 до 40 пассажиров.

Теперь капсула переместится в центр исследований и разработок HTT в Тулузе, Франция, чтобы закончить сборку и провести тесты на полноразмерной трассе.

"Это первый раз, когда мы показали, как выглядит Hyperloop. В 2019 году работа над капсулой будет закончена, и она будет готова для перевозки пассажиров", - заявил председатель правления и соучредитель HyperloopTT Бибоп Греста.

Hyperloop - это проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 годах Илоном Маском. Предполагается, что составы будут передвигаться в герметичной трубе, из которой откачан почти весь воздух, со скоростью до 1220 км/ч. Сейчас проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT.

Ранее НВ сообщало, что в конце февраля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в Днепре планируется строительство тестовой площадки для внедрения в Украине сверхскоростного сообщения типа Hyperloop. Глава Укроборонпрома Павел Букин предварительно оценил его стоимость в $3 млрд.

14 июня Мининфраструктуры Украины и Нyperloop Transportation Technologies подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в работе над проектом Нyperloop.