От Перта до Лондона за 17 часов. Австралия и Британия впервые открыли прямое авиасообщение

Авиалайнер Boeing 787-9 Dreamliner австралийской компании Qantas совершил беспересадочный рейс из Перта в Лондон, сообщает ВВС.

Авиалайнер преодолел расстояние в 14 498 км (9 009 миль) от Перта до Лондона за 17 часов. Дабы свести к минимуму дискомфорт долгого перелета, самолет оснащен функциями, которые обеспечивают улучшенное качество воздуха и низкий шум в салоне.

