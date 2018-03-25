От Перта до Лондона за 17 часов. Австралия и Британия впервые открыли прямое авиасообщение

По словам пассажиров и членов экипажа, перелет они перенесли легко и с комфортом

Авиалайнер Boeing 787-9 Dreamliner австралийской компании Qantas совершил беспересадочный рейс из Перта в Лондон, сообщает ВВС.

Авиалайнер преодолел расстояние в 14 498 км (9 009 миль) от Перта до Лондона за 17 часов. Дабы свести к минимуму дискомфорт долгого перелета, самолет оснащен функциями, которые обеспечивают улучшенное качество воздуха и низкий шум в салоне.

Passengers in Perth are preparing for the first non-stop flight from Australia to the UK, which will last 17 hours. ️????????????????



Look at how it compares to the original ‘kangaroo route’ ✈#5liveBreakfast pic.twitter.com/t03l9YLw6G — BBC Radio 5 live (@bbc5live) 24 марта 2018 г.

Некоторые из пассажиров согласились участвовать в исследовании Сиднейского университета, специалисты которого во время полета собрали данные об их физическом и психическом состоянии.

По мнению руководства Qantas, главным преимуществом беспересадочного рейса является экономия времени, ведь аналогичный рейс, но с пересадками, длится на несколько часов больше.

По словам большинства пассажиров, перелет они перенесли легко и с комфортом.

"Это было потрясающе, лучший полет в нашей жизни, мы чувствуем себя прекрасно", - заявил один из пассажиров после перелета.