От Перта до Лондона за 17 часов. Австралия и Британия впервые открыли прямое авиасообщение

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По словам пассажиров и членов экипажа, перелет они перенесли легко и с комфортом
@Qantas

По словам пассажиров и членов экипажа, перелет они перенесли легко и с комфортом

Авиалайнер Boeing 787-9 Dreamliner австралийской компании Qantas совершил беспересадочный рейс из Перта в Лондон,  сообщает ВВС.

Авиалайнер преодолел расстояние в 14 498 км (9 009 миль) от Перта до Лондона за 17 часов. Дабы свести к минимуму дискомфорт долгого перелета, самолет оснащен функциями, которые обеспечивают улучшенное качество воздуха и низкий шум в салоне.

Некоторые из пассажиров согласились участвовать в исследовании Сиднейского университета, специалисты которого во время полета собрали данные об их физическом и психическом состоянии.  

По мнению руководства Qantas, главным преимуществом беспересадочного рейса является экономия времени, ведь аналогичный рейс, но с пересадками, длится на несколько часов больше.

По словам большинства пассажиров, перелет они перенесли легко и с комфортом.

"Это было потрясающе, лучший полет в нашей жизни, мы чувствуем себя прекрасно", - заявил один из пассажиров после перелета.

 

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