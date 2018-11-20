Воздушный старт. Компания Ричарда Брэнсона успешно испытала самолет с прикрепленной ракетой

Подразделение компании Virgin миллиардера Ричарда Брэнсона успешно испытало самолет Boeing 747, с которого вскоре будут стартовать на орбиту ракеты.
Самолет совершил полет с ракетой LauncherOne длиной 21,3 метра, подвешенной под полукрылом, пишет Space News.
Boeing 747 вылетел из аэропорта в Южной Калифорнии после 2 часов вечера по восточному побережью, согласно службам слежения за полетами. Он приземлился в аэропорту через 80 минут после полета над пустынным районом Южной Калифорнии, в том числе над космопортом в пустыне Мохаве.
Представитель компании подтвердил, что это был полет в режиме captive carry, то есть без отделения ракеты LauncherOnе от самолета-носителя. Такого рода испытания Virgin One провела впервые.
"Это был идеальный полет, который стал важным шагом вперед в нашем стремлении привнести новые возможности для запуска малых спутников. Есть еще важная работа, но я знаю, что наша команда и наши клиенты были в восторге от того, что мы сделали этот важный шаг вперед", - сказал Дэн Харт, исполнительный директор Virgin Orbit.
Virgin Orbit рассчитывает провести еще несколько тестовых полетов как с ракетой LauncherOne, так и без нее. Важным следующим шагом станет дроп-тест, при котором ракета будет выпущена, однако без запуска двигателей.
"Все участники летного экипажа и все наши коллеги на местах были очень довольны данными, которые мы видели на приборах на борту самолета, в пилоне и на самой ракете. С моей точки зрения, в кабине экипажа отлично справлялись с машинами, и они идеально соответствовали тому, что мы тренировали в тренажерах", - подчеркнула главный пилот Virgin Orbit Келли Латимер.
LauncherOne представляет собой орбитальную ракету-носитель, запускаемую на орбиту Земли с самолета, который находится в воздухе. Полезный груз, который способна выводить LauncherOne, может доходить до 220 килограммов.
Компания не назвала дату своего первого запуска на орбиту, но Ричард Брэнсон в интервью CNBC заявил, что он ориентировочно должен состояться "в декабре или январе".
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