Воскрешение космонавтики. Как NASA готовится к отправке людей на Луну и на Марс

В США рассказали о детальном плане по исследованию космоса на ближайшие 10 лет. NASA пообещало, что доставит человека на Луну в конце 2020-х.

Через несколько месяцев мы будем отмечать первую годовщину запуска самой современной ракеты человечества Falcon Heavy. Миллионы людей по всей планете увидели, как детище Илона Маска/SpaceX поднимается в воздух, и весь год горячо обсуждали вопросы возвращения на Луну, исследования глубокого космоса и, конечно же, колонизации Марса.

Подлили масла в костер и новости о том, что на Луне нашли воду, а SpaceX объявила о первом “приватном пассажире”, который станет участником 7-дневного полета вокруг Луны в составе миссии SpaceX BFR Lunar Mission в 2023-м.

Сам Илон Маск и вовсе заявил, что уже в 2028-м на Марсе появится первая человеческая база.

Ответ федерального ведомства космонавтики NASA не заставил себя ждать - на днях они подтвердили планы Конгресса по исследованию космоса с помощью роботизированных и человеческих миссий.

NASA говорит о нескольких конкретных стратегических целях, которые включают: коммерческие пилотируемые полеты на низкую околоземную орбиту; исследование и запуск нескольких роботизированных миссий на Луну; высадку человека на поверхности Луны; подготовку к пилотируемой миссии на Марс и другим пунктам назначения.

На бюджетные деньги также построят специальную платформу на орбите Луны, которая будет принимать космонавтов на рекордно далеком расстоянии от Земли.

"Некоторые элементы платформы уже разрабатываются в центрах NASA в Огайо, Техасе и Алабаме. Платформа будет смонтирована в космосе, с помощью корабля Orion и сверхтяжелой ракеты-носителя SLS. Первый элемент, который будет обеспечивать мощность и ускорение, запустят с Флориды в 2022-м", - указано в сообщении национального космического агентства США.

Поверхность Луны должна стать ключевой площадкой для подготовки дальнейших полетов на Марс. Ученые готовятся к исследованию Красной планеты и уже через несколько месяцев очередной зонд InSight должен передать первые данные о поверхности Марса.

“Дедлайны”, которые ставит перед собой NASA, немного опаздывают от планов SpaceX, но выглядят более реалистичными. Космическое агентство собирается запустить 13 малых искусственных спутников на орбиту в 2020-м, вывести людей на орбиту Луны в 2023-м, возвратить человека на поверхность Луны к концу 2020-х и начать полеты на Марс не раньше 2030-х.

Хотя, рассуждать о соперничестве NASA и SpaceX несколько нелогично, ведь NASA включила в свой план и развитие частного ракетостроения. Помимо запуска собственного громадного проекта SLS, агентство планирует ряд запусков на существующих аппаратах Blue Origin и SpaceX.

Вспоминая о том, что основатель Blue Origin Джефф Безос в ближайшие годы также собирается начать колонизацию Луны, можно сказать, что в США уже вырисовывается вполне себе целостный план по освоению близкого и далекого космоса на следующую декаду.

Конечно, несмотря на здоровую экосистему и интерес американских бизнесменов к разработке ракет-носителей, NASA предстоит решить еще ряд проблем, касающихся безопасности космонавтов, проанализировать результаты дальнейших роботизированных миссий на Луне и Марсе, изучить пробы поверхности, планировать добычу воды, производство топлива и т.д.

Кроме этого, политика и финансирование NASA меняются каждые 4-8 лет (в зависимости от результатов президентских выборов), так что якобы подтвержденные на сегодня планы американских исследователей вполне могут разрушиться с приходом новой политической силы.