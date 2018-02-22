Vodafone и Huawei заявили о "первом в мире звонке по технологии 5G"

Компании Vodafone и Huawei объявили о "первом в мире звонке" через сеть, построенную согласно недавно одобренной спецификации Non-Standalone (NSA) 5G New Radio.

Во время демонстрации передача данных достигла скорости выше 2 гигабит в секунду и осуществлялась в диапазоне 3,7 ГГц, сообщает Newsweek.

Звонок был сделан с компьютера в инновационном центре Барселоны генеральным директором Vodafone Альбертом Буксаде в штаб-квартиру испанского госсекретаря по информационному обществу и цифровым делам Хосе Марии Лассалле.

Во время звонка использовалось сдвоенное соединение 4G и 5G. Во втором тесте был успешно выполнен видеовызов с использованием 5G-соединения для передачи данных. В Vodafone отметили, что для вызова используется оборудование радиодоступа Huawei.

Генеральный директор Vodafone Антониу Коимбра отметил: "Реализация этого первого 5G-соединения в Испании отражает лидерство Испании в области мобильных технологий. Развертывание мобильных сетей является фактором, очень важным для конкурентоспособности и цифровой трансформации страны". По словам экспертов, введение 5G будет способствовать расширению возможностей беспроводной связи.

Интересно, что после тестирования официальные лица Vodafone заявили, что недавние испытания конкурирующих телекоммуникационных компаний не соответствуют последним стандартам 5G, поэтому именно их звонок должен считаться первым. В частности, на прошлой неделе американские AT&T и Verizon также заявляли, что завершили вызов с использованием системы 5G.

В декабре 2017 года НВ сообщало, что 3GPP, организация, которая регулирует стандарты сотовой связи по всему миру, официально определила первую спецификацию для стандарта 5G. По предварительным данным, для пользователя скорость получения данных в сети 5G составит минимум 20 Гбит/с, скорость передачи — от 10 Гбит/с. Сеть должна будет поддерживать минимум миллион подключенных устройств на один квадратный километр.