Вместо крема. L'Oréal выпускает гаджет, который поможет не обгореть на солнце

Косметическая компания L'Oréal анонсировала носимое устройство, которое отслеживает воздействие ультрафиолетового излучения.
Кроме того, датчик под названием My Skin Track UV отслеживает и уровни различного загрязнения воздуха, пишет Wareable.
После демонстрации своего крошечного прототипа UV Sense, который можно было носить на ногтях, компания представила датчик La Roche-Posay My Skin Track UV. Это миниатюрное устройство уже поступило в продажу.
Сенсорный датчик, который можно носить на вашей одежде, работает через светодиод, который используется как детектор для захвата ультрафиолетового излучения. Данные передаются с датчика на ваш телефон через NFC. Приложение предупредит вас, когда вы подвергаетесь воздействию опасных уровней излучения. Приложение также может рассчитать экспозицию излучения.
В дополнение к измерению ультрафиолетового излучения приложение также обеспечит дополнительную информацию о влажности, пыльце и уровнях загрязнения. Совместимость с Apple HealthKit означает, что данные можно просматривать и хранить вместе с другими данными о здоровье, которые вы можете отслеживать через приложение Apple Health.
Датчик My Skin Track UV в ширину всего 12 мм и в высоту 6 мм. Он был разработан в сотрудничестве с профессором Джоном Роджерсом из Северо-западного университета. Носимое устройство водонепроницаемое и обходится без использования батареи.
Интересно, что новинка будет доступна для покупки исключительно через интернет-магазины Apple и розничные магазины компании. Его цена составляет $59,95. Apple утверждает, что устройство совместимо со смартфонами не старше iPhone 7.
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