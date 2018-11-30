30 ноября 2018, пятница

Виртуальная война. Microsoft будет поставлять VR-шлемы для армии США

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Шлемы HoloLens отправятся в армию

Шлемы HoloLens отправятся в армию

Компания Microsoft выиграла контракт на $480 миллионов на разработку системы дополненной реальности для использования в боевой и военной подготовке армии США.

Microsoft будет поставлять военным шлем дополненной реальности HoloLens для использования в бою и тренировочных программах, сообщает Ars Technica

Военная программа под названием Integrated Visual Augmentation System (IVAS) преследует цель разработки шлема, который даст солдатам США преимущества в бою. В ходе разработки IVAS военные сначала закажут 2550 прототипов, а последующее производство, возможно, превысит 100 000 устройств.

Целью проекта является разработка гарнитуры, которая дает солдатам - как в обучении, так и в бою - увеличение "летальности, мобильности и ситуационной осведомленности". Власти хотят разработать систему с форм-фактором для очков или козырька со встроенным трехмерным дисплеем, цифровыми камерами, баллистическим лазером и защитой слуха.

Microsoft позиционирует HoloLens в качестве универсального гаджета для дополненной реальности, который позволяет накладывать информацию и виртуальные объекты на реальное пространство. Например, таким инструментом могут пользоваться дизайнеры, хирурги, конструкторы, инженеры, архитекторы и многие другие специалисты.

"Технология расширенной реальности предоставит войскам более подробную информацию для принятия решений", — подчеркнул представитель Microsoft, добавив, что компания имеет "давние, доверительные отношения" с министерством обороны.

В частности, раньше Microsoft уже сотрудничала с армией США и предоставляла HoloLens для тренировок солдат, однако военных не устроила первая версия шлема из-за размера и угла обзора.

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