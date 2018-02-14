Virgin Galactic запустила сайт для полетов в космос в виртуальной реальности

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Так выглядит новый сайт Virgin Galactic

Так выглядит новый сайт Virgin Galactic

Новый сайт компании миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic позволяет путешествовать в космосе в виртуальной реальности на кораблях компании.

Для создания сайта Virgin Galactic объединилась с разработчиками браузера Microsoft Edge сообщает Engadget

По уверениям создателей, сайт способен перенести каждого пользователя браузера в космос и позволяет изучить все возможные параметры и ответить на любые вопросы, ощущая себя на орбите. Виртуальное путешествие доступно в 2D, 3D и WebVR.

Новый сайт демонстрирует усилия Virgin, направленные на создание новой космической индустрии путешествий. Пользователи смогут исследовать корабли Virgin через устройства смешанной реальности Windows. На сайте будут представлены VR-туры компании по кораблям WhiteKnightTwo и VSS Unity. Тур в простом 3D доступен даже для тех, у кого нет гарнитуры.

Сайт хорошо работает в Google Chrome, демонстрируя великолепные кадры из космических кораблей Virgin, видео экипажей и информацию о компании. Сайт выглядит довольно хорошо на мобильном телефоне, с теми же кнопками и анимацией, что и в десктопном браузере рабочего стола. Также журналисты отмечают, что Microsoft Edge - не единственный браузер с встроенными функциями виртуальной реальности.

В конце 2017 года НВ сообщало, что компания британского предпринимателя и миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic продала около 900 билетов первым космическим туристам. Как отметил Брэнсон, сейчас один билет в космос стоит $250 тысяч, однако со временем стоимость космического путешествия может снизиться.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Инновации ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове