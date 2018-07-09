Virgin Galactic будет запускать туристов на орбиту из космопорта в Италии

Компания Virgin Galactic объявила о партнерстве с итальянскими аэрокосмическими компаниями Sitael и Altec об использовании еще не построенного космопорта в Гротталье.

Если проект будет успешным, Virgin Galactic может стать первой компанией, которая запустит кого-то в космос из Италии или любой другой страны ЕС, пише The Verge.

Предполагается, что оба партнера будут работать с Virgin Galactic, чтобы разработать инфраструктуру для проведения космических полетов из космодрома Гротталья. При этом три компании не оговорили временные рамки этих рейсов.

При этом будущий космопорт планируется перестроить из аэропорта коммуны Гротталье. Он будет использоваться только для запусков с помощью самолета-носителя WhiteKnightTwo. Оборудовать его стартовыми столами для вертикального пуска ракет не планируется.

В числе клиентов Virgin Galactic будут как космические туристы, так и Итальянское аэрокосмическое агенство. В частности, планируются полеты научных миссий и запуски небольших спутников.

"От эпохи Возрождения до современной космической эры Италия всегда была естественным домом для великих новаторов и прорывных идей, которые сформировали человеческий опыт", - сказал генеральный директор Virgin Ричард Брэнсон в своем заявлении.

На данный момент у Virgin Galactic есть только один активный космический самолет, получивший название VSS Unity, который все еще проходит испытания на стартовой площадке компании в Мохаве в Калифорнии. Космический самолет предназначен для того, чтобы перевезти пассажиров в суборбитальное пространство, где они испытают несколько минут невесомости, прежде чем вернуться на Землю. Чтобы добраться до космоса, транспортное средство переносится на большую высоту большим самолетом-носителем WhiteKnightTwo.

До сих пор Virgin Galactic совершил два рейса VSS Unity, а также многочисленные тестовые полеты, чтобы корабль был готов к перевозке людей. Тем не менее, VSS Unity еще не вышел в космос. Несмотря на это, у компании есть длинный список людей, которые ожидают своего рейса на орбиту, причем сотни клиентов оплатили депозиты в размере $250 000 за билет. Virgin Galactic не называет дату первых пассажирских рейсов, но генеральный директор компании Ричард Брэнсон сказал, что он может летать на космическом самолете уже в этом году.