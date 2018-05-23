Как Китай завоюет Европу. Величайшие транспортные проекты нашего времени

Пока в мировых трендах доминируют планы освоить космос, многие воплощают идеи по улучшению транспортных коммуникаций на Земле. Одними из лидеров Земного передвижения является Китай. НВ представляет Новый шелковый путь из Китая в Европу и пять других транспортных мегапроектов.

Растущей китайской экономике становится тесно на азиатских рынках. Ввиду торговой войны со Штатами, теперь Народная Республика планирует массово поставлять свою продукцию в Европу. Но для таких объемов действующих транспортных путей мало, поэтому китайцы уже начинают строить новые.

В Средневековье Великий шелковый путь был одной из главных торгово-экономических связующих двух продвинутых цивилизаций – Европы и Китая. Через тысячу лет внутренняя связь евразийского континента стала еще важнее, и многие страны строили путевые сообщения, покрывая материк железнодорожными артериями.

Схемы шелкового пути, фото: marakandaavel.com

Сегодня же сложно переоценить вклад азиатских, и тем более, китайских товаров в развитиие разных мировых экономик. Тысячи тонн различной продукции каждый день отправляются из Китая в Европу на морских сухогрузах, грузовых поездах и самолетах, и делают китайские интернет-магазины одними из самых прибыльных предприятий в мире.

Каждая из этих компаний выбирает свой способ доставки и доминирующий для них вид транспорта. Понятно, что дешевизна морских перевозок компенсируется длительностью доставки товара, а молниеносность грузовых самолетов влетит клиенту в довольно круглую сумму.

Но теперь КНР планирует снова сделать ставку на железнодорожные (ж/д) перевозки, ведь современные поезда могут стать самым оптимальным вариантом в соотношении скорость/стоимость доставки.

Также важную роль сыграло повышение цен на топливо, ведь теперь морские суда вынуждены экономить, и, как следствие, доставлять грузы дольше.

Cоотношение цена/скорость перевозки в разных видах транспорта, фото: csis.org

Запуск прямого сообщения между китайским городом Иу и Лондоном в начале 2017-го стал одним из этапов первых этапов в постройке Нового шелкового пути. А ранее, в 2015 году, был запущен самый длинный в мире грузовой ж/д маршрут, соединяющий Харбин (Китай) и Гамбург (Германия) всего за две недели.

Главная цель Нового шелкового пути – построение трех крупных ж/д сообщений: через Россию, Казахстан и страны Ближнего Востока соответственно. Такая система должна удовлетворять запросы европейских потребителей в течение 15 дней, что в два раза быстрее, чем морское сообщение через Суэцкий канал.

В недавнем отчете Центра стратегий и международных исследований указано, что увеличение скорости поездов практически в два раза, рост китайской экспортной продукции и субсидии властей на снижение стоимости ж/д перевозок должны поспособствовать этому проекту.

План Нового шелкового пути, фото: csis.org

Но есть и негативные факторы, ведь даже с учетом субсидий, цена доставки товара поездом в три раза превышает стоимость морских грузоперевозок. Захотят ли клиенты переплачивать втрое и все равно ждать свой товар более двух недель – остается вопросом.

Плюс ко всему, согласно отчету, статистика за прошлые года не показывает четкого определения клиентов на ж/д перевозки, и не факт, что строительство десятков тысяч железных дорог в Европу окупится.

Как бы то ни было, в случае успеха Нового шелкового пути, Китаю придется конкурировать с другими масштабными транспортными проектами. НВ выбрало пять самых впечатляющих из них.

Эресуннский мост-тоннель

Фото: Nick-D

Мост-тоннель между Данией и Швецией был открыт в 2000 году. До этого жителям Скандинавии приходилось использовать паромные переправы.

Длинной почти в восемь километров, этот мост-тоннель является частью международного автомобильного сообщения и частью высокоскоростной ж/д линии.

Гениальность этого инженерного сооружения состоит в том, что на половине пути громадный мост уходит под воду и превращается в тоннель.

Для воплощения такой идеи пришлось создать целый искусственный насыпной остров, который одновременно является природным заповедником.

Цена проекта составила почти шесть миллиардов долларов, а построили его всего за пять лет.

Калифорнийский скоростной поезд

Фото: america2050.org

На Западном побережье США Hyperloop Илона Маска не остался без конкурентов.

Калифорнийские власти планируют заменить отсталую ж/д систему на быстрое высокотехнологичное сообщение между ключевыми городами штата.

Планируется, что поезда будут достигать максимума в 350 км/час и преодолевать 600 км между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско за два часа и 40 минут.

Несмотря на заявления Маска о том, что его поезд сможет проехать это же расстояние за полчаса, новая скоростная система имеет больше шансов на успех благодаря стабильному государственному финансированию.

Всего в калифорнийское скоростное ж/д сообщение планируют вложить почти $70 млрд и закончить проект уже к 2030-му.

Хотя, за это время, китайские и японские инженеры могут успеть покрыть подобными поездами самые глухие уголки своих стран.

Crossrail

Фото: Frankie Roberto

Самый большой строительный проект Европы планируют реализовать вокруг Лондона.

По сути, это альтернативная масштабируемая модель Лондонского метро: скоростные поезда будут проходить центральную часть города под землей, и выходить на наземные участки для поездок в пригород и лондонские спутники – Шеффилд и Рединг.

Новое ж/д-сообщение под Лондоном строится с 2009-го. Планируется, что длина главной ветки составит почти 140 км и будет иметь 40 станций. Под землей поезда составами по 9-12 вагонов будут разгоняться до 100 км/час, а над ней – до 160 км/час.

Цена такого проекта – более $25 млрд, а ввести его в эксплуатацию планируют уже в этом году.

Шанхайский маглев

Фото: scmp.com

Учитывая множество скоростных транспортных систем в Китае, эта ж/д линия все равно явно выделяется.

На сегодня, – это самый быстрый коммерческий поезд на магнитном подвесе.

Такой транспорт существует для соединения станций Шанхайского метро с местным аэропортом.

Чуть более чем за семь минут поезд преодолевает 30 км и на некоторых участках разгоняется до 430 км/час.

Проект был реализован всего за четыре года и, несмотря на относительно высокую цену проезда (самый дешевый разовый билет – семь долларов), поезд на магнитной подушке приносил ежегодный убыток почти в $160 млн.

Евротоннель

Фото: Сommander Keane

Ну и, конечно же, нельзя оставить без внимания самое известное транспортное сообщение под Ла-Маншем.

Идея соединить Великобританию и материковую Европу появилась еще несколько веков назад. Но из-за ряда технических и политических причин, ни одна из попыток не была успешной.

Современное строительство тоннеля начали власти Великобритании и Франции в конце 1980-х.

Евротоннель представляет собой три большие трубы – две для следования поездов в разные стороны, и одну – служебную.

Общей протяженностью в 50 км, тоннель под Ла-Маншем является абсолютным мировым рекордсменом по протяженности под водой – 39 км.

В общей сложности, две страны потратили на это сооружение почти $16 млрд.

Но уже почти четверть века Евротоннель служит главной транспортной переправой между французским Кале и английским Фолкстоуном.