Велено не пущать. В России вспомнили, что способны заглушить интернет от Илона Маска

Московский научно-исследовательский радиотехнический институт разработал систему постановки помех для низколетящих спутников еще в 2016 году.

Эта система была рассчитана на работу низкоорбитальных систем спутниковой связи, таких как Iridium, GlobalStar и OneWeb. Но оказалось, что эта техника может помешать и новому проекту Илона Маска.

Проект системы спутников Starlink разрабатывается компанией SpaceX для того, чтобы создать недорогую и высокопроизводительную систему интернет связи из наземных и космических передатчиков. Проект начал свое существование в 2015 году. 22 февраля 2018 года SpaceX, с помощью ракеты-носителя Falcon 9, вывела на орбиту два экспериментальных спутника для системы Starlink.

Эти спутники будут летать вокруг Земли на высоте чуть более 1100 км, то есть аппараты относятся к низкоорбитальным системам спутниковой связи. Российское издание "Известия" еще в 2016 году сообщало, что в РФ испытывают новейшую систему радиоэлектронной борьбы, способную на значительной территории нейтрализовать работу подобных систем.

"Часть элементов новейшего комплекса, в том числе подвижные станции помех, уже проходят испытания, в ходе которых удалось добиться отличных результатов. Станции не только выполнили все тактико-технические требования, заложенные в проекте, но местами показали лучший результат", — рассказывал "Известиям" источник в Минобороны РФ.

По мнению специалистов российского военного ведомства, приоритетным местом размещения новейшей "глушилки" является Арктика, где нет возможности использовать геостационарные системы связи. Основные элементы системы — это высокоподвижные станции помех, установленные на двух грузовых автомобилях: они способны одновременно отслеживать и заглушать сигналы нескольких десятков спутников.

"В низкоорбитальных системах принцип работы другой, напоминающий сотовую связь. В точке приема может приниматься сигнал от нескольких наблюдаемых спутников. Поэтому надо заглушить не один мощный сигнал, а несколько более слабых. Главная проблема в том, что давить нужно одновременно все каналы, иначе система сможет найти лазейку", - объяснял тогда военный эксперт, бывший сотрудник 30 ЦНИИ ВВС Алексей Леонков.

Добавим, что спутниковый интернет от Маска появится еще нескоро. По оценкам проекта "Альфа Центавра", если SpaceX удастся выйти на 40 успешных пусков в год и компания будет заниматься только сетью Starlink (что невозможно в принципе), мы увидим на орбите рабочую группировку не ранее чем через 4 года. Таким образом полноценной работы системы стоит ожидать к 2025 году.

Дело в том, что SpaceX физически не может запустить за один раз более десяти таких аппаратов: их габариты составляют 4 x 1,8 x 1,2 метра, следовательно, вся группировка из 4425 спутников потребует более 400 запусков.