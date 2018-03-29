В зоне отчуждения возле ЧАЭС тестируют установку для очистки воды от радиации

Украинские и польские специалисты исследуют мобильную установку для получения питьевой воды в условиях радиоактивного загрязнения.

Объектом испытания была выбрана вода из озера Азбучин - одного из самых загрязненных природных водоемов зоны отчуждения, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Специалисты польской фирмы Partner Systems совместно со специалистами Центральной аналитической лаборатории (ЦАЛ) уже провели испытания мобильной фильтровальной установки FPW-50, предназначенной для очистки воды от загрязняющих веществ, в том числе радионуклидов, и получения воды, пригодной для употребления.

По словам начальника ЦАЛ Юлии Балашевской, технология, которую использует Partner Systems в установке, представляет собой сочетание классических методов водоподготовки и очистки сточных вод - коагуляции, механической фильтрации, ионообменной сорбции и дешевого способа обеззараживания, поэтому разработку вряд ли можно назвать новейшей.

"Однако весьма впечатляет оформление установки, ее эргономичность и удобство при простоте использования и немалой мощности", - отметила Юлия Балашевская.

Сейчас лаборатория занимается исследованием полученного фильтрата. Специалисты надеются, что испытания будут положительный результат и позволят успешно использовать установку для получения питьевой воды в условиях радиоактивного загрязнения.

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