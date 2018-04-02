В Великобритании выпустили на пригородный маршрут самоуправляемый поезд

В пригороде Лондона запустили пассажирский поезд, который оснащен автопилотом.

Вагоны пустили по маршруту Питерборо – Хоршем, а автопилот работал между станциями Сент-Панкрас и Блэкфрайерс, сообщает Evening Standart.

Железнодорожные боссы, опасаясь возмущения пассажиров после инцидента в США, в котором самоуправляемый автомобиль Uber убил пешехода, подчеркнули, что машинист поезда всегда находится в кабине.

Водитель остается в кабине для проверки платформ и закрытия дверей и может вмешиваться в случае проблем безопасности. К концу следующего года через центральный Лондон будет курсировать 24 поезда Thameslink.

Поезда Class 700 Siemens будут проходить на расстоянии 100 метров друг от друга со скоростью около 30 миль в час (примерно 45 км/ч). В каждом составе будет по 12 вагонов, общей вместимостью 1700 человек. Это поможет справиться с наплывом пассажиров, особенно в час пик. Возможно, в скором времени технология будет внедрена и в остальной части страны.

"Система навигации обладает большим потенциалом для междугородных рейсов. Особенно это относится к самым загруженным маршрутам в Великобритании, где отпадет потребность в дорогостоящих инфраструктурных проектах по их модернизации", – заявил главный инженер компании-разработчика Govia Thameslink Railway Джерри Макфадден.

Отмечается, что работа над запуском беспилотного поезда заняла около 5 лет и стоила 7 млрд фунтов стерлингов (около $10 млрд).

Ранее НВ сообщало, что в Пекине провели успешные испытания высокоскоростного поезда Fuxing длиной 415 метров, который способен разогнаться до 350 километров в час. Длина поезда вдвое превышает показатели нынешних железнодорожных составов. Экспресс сможет перевозить более 1100 пассажиров в 16 вагонах. Новый состав также отличается пониженным энергопотреблением.