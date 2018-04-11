В Великобритании создали гаджет, который измеряет уровень глюкозы без уколов

Группа исследователей из Университета Бата разработала пластырь с сенсором, который измеряет концентрацию глюкозы в тканевой жидкости человека.

Устройство измеряет концентрацию глюкозы не в крови, а в тканевой жидкости человека, сообщает агентство Reuters.

Эта жидкость находится между клетками волосяных фолликулов. Пластырь прикрепляется на кожу, и, из-за высокой плотности волос хотя бы один из его датчиков с большой вероятностью оказывается над волосяным фолликулом. Датчик с помощью электроосмоса захватывает тканевую жидкость в небольшую камеру с гидрогелем, что позволяет проводить измерения глюкозы в организме.

Разработчики испытали новое устройство на двух здоровых добровольцах и подтвердили, что пластырь способен непрерывно определять уровень сахара в крови на протяжении шести часов. Результаты измерений уровня сахара при помощи пластыря соответствовали уровням, которые показал анализ крови.

Исследователи подчеркивают, что устройство нуждается в дальнейшей доработке, прежде чем оно станет пригодным для носки, простым, без взятия анализа крови способом измерения уровня сахара в крови.

"Это открытие важно не только для диабетиков 1-го типа, которым абсолютно необходимо контролировать уровни сахара в крови точно и часто каждый день, но также и для большого числа больных диабетом второго типа, которым такое устройство, как наше, позволило бы поддерживать концентрацию сахара в крови в "нормальном" диапазоне очень удобным, совершенно неинвазивным способом", - подчеркнула автор исследования, Аделина Илие из Университета Бата.

Ранее НВ сообщало, что ученые из Гарварда разработали чернила, которые меняют цвет в зависимости от уровня сахара в организме. Новый тип чернил создали исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) и Гарвардской медицинской школы. Традиционные чернила татуировки заменяются биосенсорами, чьи цвета изменяются в ответ на изменения в межтканевой жидкости.