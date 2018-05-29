В Telegram тестируют новый способ обхода блокировок

Разработчики мессенджера Telegram внедрили в бета-версию приложения поддержку нового типа прокси-серверов — MTProto Proxy.

Этот протокол был создан командой Telegram для решения проблем обхода блокировок, говорится в статье на Хабр.

Сейчас в Telegram используется традиционный тип прокси — socks — имеет важный недостаток: логин и пароль передаются в открытом виде, а значит всегда можно узнать, что человек все же использует мессенджер в обход блокировки. MTProto Proxy решает эту и другие проблемы.

В частности, новый тип прокси-серверов предлагает использование прокси исключительно для Telegram без влияния на другие приложения. Кроме того, для подключения к сервису используется только пароль, что сохраняет анонимность пользователей.

"Набор особенностей делает данный тип прокси узкоспециальным — для Telegram, обычный трафик вы туда не сможете передавать. Ранее каналы (и боты) делали свои прокси и раздавали их в мир для сохранения аудитории в случае блокировки. Их прокси попадали в глобальные списки прокси и через них осуществлялись рассылки спама и другие нехорошие вещи. С новым типом прокси — вы не сможете нарушить закон, максимум что произойдет — telegram забанит ваш IP-адрес", - говорится в статье на Хабр.

Еще одной особенностью MTProto Proxy являются Promoted-каналы. При подключении к прокси пользователь будет автоматически подписываться на закрепленные за этим сервером каналы. Они будут всегда отображаться в самом верху списка чатов без возможности удаления во время использования прокси. Таким образом, создатели подобных серверов смогут монетизировать свою работу.

Ранее НВ сообщало, что Роскомнадзор потребовал от компании Apple изъять приложение Telegram из онлайн-магазина AppStore на территории России, а также запретить рассылку уведомлений мессенджера. Ведомство в кратчайшие сроки ожидает от Apple ответа о дальнейших действиях компании, "направленных на решение данных проблемных вопросов".