В Telegram появился бот, который оценивает риск заболеть раком

Фонд профилактики рака и телеграм-канал @medtechnews запустили чатбота @screencancerbot, который помогает оценить риск заболевания.

При запуске бот предлагает пройти тест для определения персональных факторов риска возникновения рака, сообщает Knife Media.

Чтобы узнать о факторах риска в вашем случае, откройте переписку с ботом. В конце вы получите рекомендации — нужно ли пройти какие-то обследования. Правда, бот сразу предупреждает, что может работать с перебоями.

"Мы только запустились и пока работаем в тестовом режиме. Могут быть небольшие проблемы из-за большого количество пользователей. Бот может подумать и ответить через несколько секунд, не пугайтесь", - говорится в описании теста.

Опросник подходит людям старше 20 лет без выявленных онкологических заболеваний. Тест не гарантирует 100 % точности прогноза, подчеркивают разработчики.

"Низкий риск означает, что вероятность развития рака на данный момент ниже, чем в популяции, но она не равна нулю. Высокий риск НЕ означает, что рак непременно разовьется — это означает, что вам необходимо принять радикальные меры для снижения риска", — уточняют авторы.

Ранее НВ сообщало, что ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе тестируют универсальный анализ крови CancerSEEK, который выявляет восемь наиболее часто встречающихся видов рака. Целью ученых была разработка универсального теста, который можно проходить раз в год для того, чтобы выявить раковую опухоль на ранней стадии.

Теперь тест CancerSEEK протестируют на тех, у кого не диагностирован рак. Тогда можно будет сделать окончательные выводы о его эффективности.