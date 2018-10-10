В течение недель. Ричард Брэнсон обещает скорый полет своего корабля в космос

Английский миллиардер Ричард Брэнсон говорит, что его компания Virgin Galactic вскоре совершит испытательный полет в космос.

Брэнсон также полагает, что компания будет готова к своему первому пилотируемому космическому рейсу в течение нескольких месяцев, пишет CNBC.

"Мы должны быть в космосе в течение нескольких недель, а не месяцев. И тогда мы совершим пилотируемый полет в течение нескольких месяцев, а не лет", - сказал основатель и главный исполнительный директор Virgin на форуме Barclays Asia в Сингапуре во вторник.

"Полет с людьми будет довольно скоро после первого. Поэтому у нас будет очень, очень интересная пара месяцев впереди", - добавил он.

Ранее в этом году Брэнсон признал, что Virgin Galactic столкнулась в гонке с генеральным директором Amazon Джеффом Безосом, чтобы получить первых пассажиров, которые заплатят за полет в космос на частном корабле.

Когда его спросили, есть ли у него какие-либо опасения по поводу потребительского спроса на космические полеты, Брэнсон ответил: "Если у меня будет комната, в которой будет 10 человек, восемь из 10 будут хотеть отправиться в космос, если они смогут себе это позволить".

Ранее Virgin Galactic планировала начать коммерческие полеты своего космического корабля VSS Unity в середине 2018 года, однако этот срок сдвинулся.

В конце июля 2018 года НВ сообщало, что космическая компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic провела очередные успешные испытания своего корабля Unity. Пилотам впервые удалось достичь скорости, в 2,47 раза превышающей скорость звука. В этом тесте ракетный двигатель космического корабля работал на 11 секунд дольше, чем раньше, что позволило установить новые рекорды для Virgin Galactic.