В США совершил первый полет гибридный пассажирский мультикоптер

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Внешний вид нового транспортного средства
Фото: SureFly

Внешний вид нового транспортного средства

В городе Цинциннати в США состоялся первый полет необычного аппарата SureFly, предназначенного для перевозки пассажиров.

Устройство под управлением летчика-испытателя поднялось на воздух на несколько метров, сообщает Digital Trends

SureFly от компании Workhorse представляет собой двухместный дрон с 8 пропеллерами. Футуристический коптер оснащен гибридной системой, которая сочетает в себе двигатель внутреннего сгорания с аккумулятором. Как отмечается, мультикоптер может поднять груз до 180 кг, а запас хода составляет около 112 км., что должно сделать это полезным средством для транспортировки двух людей и их вещей.

Генеральный директор компании Workhorse Стив Бернс говорит, что он изобрел свой коптер, стоя в городской пробке. Первоначально его хотели показать на выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе в январе, однако из-за погодных условий пришлось отменить демонстрацию.

"Он разработан, чтобы быть дешевле, безопаснее и легче, чем вертолет. Причина, по которой у каждого в настоящее время нет вертолета в их гараже, связана с этими тремя проблемами. Мы думаем, что если вы сможете иметь что-то умеренно оцененное, достаточно легкое, чтобы любой мог летать, и при этом безопасное транспортное средство, у него найдется много приложений. Это может быть фермер, проверяющий скот; это может быть машина спасателей, это может быть военное или гражданское такси", - сказал Стив Бернс.

Подобная демонстрация делает SureFly на шаг ближе к выходу на рынок. Хотя еще предстоит проделать работу как с технической, так и с регулирующей стороны, эти испытания - очень важный этап для компании.

Готовая модель SureFly будет стоить около $200 000. Это не делает коптер дешевым, но это, безусловно, намного более доступно, чем стоимость частных вертолетов, с которыми новое транспортное средство будет конкурировать.

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