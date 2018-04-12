В США разрешили применять "самостоятельный" искусственный интеллект для диагностики заболеваний

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) утвердило диагностическое устройство на базе искусственного интеллекта, которое не нуждается в живом медике для интерпретации результатов.

Программа, которая называется IDx-DR, может обнаруживать заболевания глаз, глядя на фотографии сетчатки, сообщает The Verge.

Программа работает следующим образом. Медсестра или врач загружают фотографии сетчатки пациента, сделанные с помощью специальной камеры. После этого алгоритмы IDx-DR анализируют качество снимка и непосредственно изображение сетчатки. Алгоритм позволяет определить, имеет ли пациент диабетическую ретинопатию – заболевание, которое возникает, когда слишком большое количество сахара в крови приводит к повреждениям сосудов сетчатой оболочки глазного яблока и может привести к слепоте.

В клиническом исследовании, которое использовало более 900 изображений, IDx-DR правильно обнаружил ретинопатию примерно в 87% случаев и мог правильно идентифицировать тех, у кого не было этой болезни примерно в 90% случаев.

"Программное обеспечение уникально, потому что оно автономно, и специалист не заглядывает через плечо алгоритма. Это делает клиническое решение самостоятельным", - сказал основатель IDx-DR Майкл Абрамофф.

По словам разработчиков, IDx-DR является уникальным решением, так как может использоваться даже медсестрами или непрофильными врачами. Пациентам не нужно ждать, пока окулист будет доступен для постановки диагноза.

Ранее НВ сообщало, что китайские ученые разработали технологию искусственного интеллекта для классификации и диагностирования излечимых заболеваний человека. Новая программа позволяет диагностировать бактериальную и вирусную пневмонию у детей.

"Искусственный интеллект эффективно классифицировал изображения для дегенерации желтого пятна и диабетической ретинопатии. Кроме того, он также точно выделяет бактериальную и вирусную пневмонию на рентгенограмме грудной клетки", - отмечают авторы работы.